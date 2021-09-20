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Появились детали убийства отца ядерной бомбы Ирана

  10   0 20.09.2021, 07:10 | Новости, Мир
Появились детали убийства отца ядерной бомбы Ирана

С 2007 года израильские спецслужбы убили шестерых иранских ученых-ядерщиков, которые работали с Фахризаде над программой по созданию ядерной боеголовки.

Ученый Мохсен Фахризаде, которого называли руководителем ядерной программы Ирана, был убит агентами израильской спецслужбы Моссад с помощью специально созданного для этого робота-убийцы. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на американских, израильских и иранских чиновников и разведчиков, об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что с 2007 года израильские спецслужбы убили шестерых иранских ученых-ядерщиков, которые работали с Фахризаде над программой по созданию ядерной боеголовки. Самого Фахризаде агенты пытались ликвидировать в 2009 году, но разведка заподозрила, что операцию скомпрометировали, и отменила ее в последний момент.

Новая операция начала готовиться в конце 2019 года - начале 2020 года после серии переговоров между израильскими официальными лицами и высокопоставленными американскими чиновниками. 

Фахризаде был убит в конце ноября 2020 года в провинции Мазендеран на севере Ирана. Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно.

Агенты Моссада использовали модель пулемета FN MAG бельгийского производства, прикрепленную к усовершенствованному роботизированному устройству. Вся конструкция весила около тонны, поэтому ее ввезли в Иран по частям и заново собирали.

Робот был сконструирован таким образом, чтобы поместиться в кузове популярного в Иране пикапа Zamyad. На грузовике находились камеры, установленные в разных направлениях, автомобиль был начинен взрывчаткой.

В день операции пикап ждал у места, где должен был проехать Фахризаде. По его машине было выпущено 15 пуль, часть из которых попала в ученого. Как сообщало иранское издание Fars News, три пули перебили ему позвоночник.

После того как ученый был убит, пикап был дистанционно взорван, однако полностью уничтожить оружие, как рассчитывали израильские агенты, не удалось.

Как отмечает NYT, ранее версию о том, что Фахризаде был убит при помощи пулемета с дистанционным управлением, "оснащенного спутниковой системой" с использованием искусственного интеллекта, выдвигал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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