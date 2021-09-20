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Названы лучшие продукты для стимуляции работы мозга

  11   0 20.09.2021, 06:11 | Новости, Общество
Названы лучшие продукты для стимуляции работы мозга

Правильное питание как залог здоровья мозга.

Мозг, как и другие органы, требует особого внимания. Для стимуляции его деятельности важно не только занятия спортом, но и правильное питание, сообщает 24 Канал.

Далее список продуктов, которые помогут вашему мозгу работать на все 100%. Вы захотите это съесть прямо сейчас.

Продукты, которые улучшают работу мозга

Черника

Дипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус объясняет, что многочисленные исследования доказывают пользу черники. Она помогает снизить риск болезни Альцгеймера, деменции и замедляет темпы снижения когнитивной функции. Синие ягоды также активизируют нейроны и улучшают память.

Яйца

Холин и лютеин, которые содержатся в составе яиц, способны творить чудеса с работой мозга. Холин играет важную роль в развитии головного органа и его функций. Эту составляющую обычно трудно найти в такой большой концентрации в пищевых продуктах. В свою очередь, лютеин поможет наладить работу когнитивной функции. С этим компонентом также часто связывают здоровье глаз.

Рыба

Если вы заботитесь о своем мозге - употребление рыбы является обязательным. Морские продукты - это источник омега-3. Периодическое потребление рыбы поможет улучшить память и способность к обучению. Лучше всего для стимуляции работы мозга подойдет «жирная» рыба, ведь именно в ней содержится наибольшая концентрация полезных кислот. Выбирайте сардины, лосось, сельдь, тунец, треску, скумбрию, палтус или акулу.

Цельнозерновые и орехи

Именно эти продукты принесут желаемый успех, если вы на диете. Они являются составляющими почти всех правильных рационов, ведь положительно влияют на повышение когнитивной функции и являются прекрасными нейропротекторными продуктами.

 

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