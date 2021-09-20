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Пакьяо претендует на пост президента Филиппин

  6   0 20.09.2021, 08:09 | Новости, Спорт
Пакьяо претендует на пост президента Филиппин

Легендарный боксер намерен пойти по стопам Джорджа Веа.

Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филлипин. 

Боксер, который в ноябре 2020 возглавил правящую партию страны НДП-Лабан намерен пойти путем легендарного Веа и внести вклад в развитие своей страны. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года.

Напомним, последний свой бой Пакьяо проиграл Йорденису Угасу в августе этого года, после чего заявил, что больше не будет выступать на профессиональном уровне.

Фото Reuters

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