Пакьяо претендует на пост президента Филиппин

Легендарный боксер намерен пойти по стопам Джорджа Веа.

Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филлипин.

Боксер, который в ноябре 2020 возглавил правящую партию страны НДП-Лабан намерен пойти путем легендарного Веа и внести вклад в развитие своей страны. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года.

Напомним, последний свой бой Пакьяо проиграл Йорденису Угасу в августе этого года, после чего заявил, что больше не будет выступать на профессиональном уровне.

Фото Reuters