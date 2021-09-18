В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

В субботу, 18 сентября, в Варшаве во время протеста медицинских работников у здания канцелярии премьер-министра Польши был слышен звук взрыва. Бывший военный, который был недовольный демонстрацией, положил себе в рот зажженную петарду.

Об этом сообщает Onet.pl.

Мужчину с искалеченным лицом госпитализировали, где он скончался от полученных травм.

"Мы устанавливаем, как и при каких обстоятельствах произошло это событие. Пока у нас нет подтвержденной информации о том, что мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Определяем, что это был за инструмент", - заявили правоохранители.

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Издание tvp.info сообщило, что мужчина, выйдя на акцию протеста, засунул ее себе в рот петарду, после чего та взорвалась.

По данным издания, погибший оставил прощальное письмо, в котором выступил против демонстраций медработников.