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В Черновцах обстреляли автомобиль с детьми

  9   0 18.09.2021, 20:06 | Новости, Происшествия

После дорожного конфликта водитель Volkswagen начал преследовать Daewoo Lanos и открыл по нему стрельбу.

В Черновцах обстреляли автомобиль, в котором находились три ребенка, сообщает местная полиция.

Как рассказал водитель пострадавшего авто Daewoo Lanos, по нему открыл огонь водитель  Volkswagen, после чего скрылся.

По данным полиции, ранее между водителями возник дорожный спор, из-за чего владелец Volkswagen преследовал Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю.

В этот момент в Daewoo находились трое взрослых и трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет.

В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа, никто из людей не пострадал.

Полиция оперативно задержала 22-летнего стрелка и изъяла у него пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.

По данному факту открыто дело по статье Хулиганство. Стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

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