Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

В Румынии избили съемочную группу фильма о незаконной вырубке леса

21:32

Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство

21:05

В законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр, - Вениславский

20:33

В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

20:06

В Черновцах обстреляли автомобиль с детьми

19:34

Варан: Я знал, что буду рано или поздно играть в "МЮ"

19:07

На Донбассе работает только один пункт пропуска

18:35

Боевики с начала суток один раз нарушили "тишину" на Донбассе

18:08

Латвия изменила правила въезда для украинцев

17:36

Рудык: Расширение переговоров по Донбассу потребуется после прекращения огня

17:00

"Барселона" нацелилась на звездного полузащитника "Манчестер Сити"

16:37

В Кривом Роге трех работников водоканала во время работ затянуло в насос, они погибли

16:01

Регулятор США рекомендует третью дозу Pfizer для людей старше 65 лет

15:38

В Крыму оштрафовали мать задержанного крымского татарина за протест под зданием ФСБ

15:02

Польша и Литва готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ, - Моравецкий

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

В Румынии избили съемочную группу фильма о незаконной вырубке леса

  2   0 18.09.2021, 22:04 | Новости, Мир
В Румынии избили съемочную группу фильма о незаконной вырубке леса

Пострадали двое журналистов и активист-эколог. Их травмы не опасны для жизни, однако их оборудование уничтожено.

В Румынии избили двух журналистов и активиста-эколога, снимавших документальный фильм о незаконных вырубках леса. Об этом сообщает АР в субботу, 18 сентября.

Как заявили в полиции, нападение произошло в четверг в районе Сучава, 11 человек допрашивают. Пострадавшие получили не опасные для жизни травмы, однако их оборудование уничтожено.

"Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры", - подчеркнул официальный представитель полиции Джорджиан Драган, назвав незаконные вырубки лесов "бедой" и "приоритетом полиции".

В свою очередь один из избитых журналистов-расследователей Михай Драголя говорит, что нападавшие были вооружены топорами и битами.

 

 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (439)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]