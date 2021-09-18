В Румынии избили съемочную группу фильма о незаконной вырубке леса

Пострадали двое журналистов и активист-эколог. Их травмы не опасны для жизни, однако их оборудование уничтожено.

В Румынии избили двух журналистов и активиста-эколога, снимавших документальный фильм о незаконных вырубках леса. Об этом сообщает АР в субботу, 18 сентября.

Как заявили в полиции, нападение произошло в четверг в районе Сучава, 11 человек допрашивают. Пострадавшие получили не опасные для жизни травмы, однако их оборудование уничтожено.

"Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры", - подчеркнул официальный представитель полиции Джорджиан Драган, назвав незаконные вырубки лесов "бедой" и "приоритетом полиции".

В свою очередь один из избитых журналистов-расследователей Михай Драголя говорит, что нападавшие были вооружены топорами и битами.