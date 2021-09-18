Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство

Игрок разочаровался в ФА.

Форвард "Челси" Каллум Хадсон-Одои намерен выступать за сборную Ганы.

20-летний футболист заявил, что разочарован в ФА, так как не имеет игровой практики в составе "Трех львов".

Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в составе сборной Англии, выйдя на замену в матче против Чехии в возрасте 18 лет. С тех пор футболист сыграл за англичан всего 3 матча, в связи с чем намерен продолжить выступления на международной арене за историческую Родину - Гану. Об этом сообщает The Sun.

Несмотря на то, что футболист заигран за Англию, Каллум по прежнему может сменить футбольное гражданство, так как все матчи сыграны до достижения 21 года.

Фото UA-Football