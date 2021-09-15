Ученые планируют оживить мамонтов

В США создали проект Colossal с целью вывести новый вид азиатских слонов со встроенными генами древних мамонтов. Ученые считают, что это может помочь в борьбе с изменением климата, хотя некоторые исследователи и не поддерживает такое мнение.

Стартап основали предприниматель в области технологий и программного обеспечения Бен Ламм и известный генетик Джордж Черч, пишет Mirror.

Для Colossal уже собрали 15 миллионов долларов, что позволит начать эксперименты с генной инженерией.

Вымирание мамонтов около 10 000 лет назад было связано с климатическими изменениями. Однако некоторые изолированные популяции в районе Берингова моря и Северного Ледовитого океана выжили и существовали примерно 4 000 лет назад.

В Colossal уверены, что возвращение мамонтов может помочь восстановить их первоначальную среду обитания. В Сибири, где жил вымерший вид, это будет включать восстановление арктических лугов.

"Никогда прежде человечество не могло использовать технологические возможности для восстановления экосистем, исцеления нашей Земли и сохранения ее будущего за счет повторного заселения вымерших животных", - заявил Ламм.

Он надеется, что в случае успеха технология Colossal поможет сохранить виды животных, которые сейчас под угрозой исчезновения, и восстановить уже вымерших.

67-летний профессор Черч из Гарвардской медицинской школы, известный как отец синтетической биологии, пояснил: "Наша цель - создать стойкого к холоду слона, но он будет выглядеть и вести себя как мамонт".

Для этого ученым потребуется секвенировать геном мамонта, взяв образцы у хорошо сохранившихся экземпляров. Его нужно будет сравнить с геномом современных азиатских слонов, чтобы определить участки, отвечающие за шерсть, которая была у мамонта, изоляцию жировых слоев и другие приспособления к холодному климату.

Далее будут созданы эмбрионы "новых мамонтов", которых перенесут в искусственную матку или суррогатное животное.

Если все шаги пойдут по плану, исследователи надеются получить первых "оживших" мамонтов уже через шесть лет.