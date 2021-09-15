Таліби серйозно посварились між собою – ВВС

Між керівниками руху "Талібан" спалахнув серйозний конфлікт. Про це ВВС повідомили високопоставлені джерела в русі, пише ВВС.

За інформацією співрозмовників, під час наради у президентському палаці один із засновників "Талібану" віцепрем'єр Абдул Гані Барадар посварився з Халілом Рахманом Хаккані - міністром у справах біженців і відомим представником "Мережі Хаккані".

Повідомляється, що два чиновники сказали одне одному багато різких слів. У суперечці також брали участь прихильники кожної зі сторін в уряді.

Протягом останніх кількох днів Абдул Гані Барадар зник з поля зору громадськості. У цей час почали з'являтися повідомлення про сварки у керівництві Талібану. Офіційно у русі суперечку заперечують.

Інформацію про конфлікт всередині "Талібану" підтвердив високопоставлений член руху і людина, пов'язана з учасниками подій.

Як повідомляють джерела, причиною суперечки стало невдоволення Барадара структурою нового уряду Афганістану.

Втім, як стверджується, справжня причина розбіжностей - суперечка про те, кого вважати головним архітектором перемоги талібів.

Якщо вірити цим даним, Барадар вважає, що прихід талібів до влади - заслуга тих, хто займався переговорами і дипломатією, тобто таких людей, як він.

При цьому члени групи "Мережа Хаккані", якою керують високопоставлені таліби, вважають, що причина перемоги - їхні військові успіхи.

Саме Барадар був першим в історії високопоставленим представником талібів, який провів прямі переговори з президентом США.

У 2020 році він телефоном говорив з Дональдом Трампом. До цього він підписав угоду в Досі, згідно з якою з Афганістану вивели американські війська.

Водночас "Мережу Хаккані" пов'язують з найкривавішими нападами, здійсненими в останні роки проти збройних сил Афганістану і їхніх західних союзників.

Влада США вважає мережу терористичною організацією. Лідер "Мережі Хаккані" Сираджуддін Хаккані призначений в новому уряді Афганістану міністром внутрішніх справ.

Що робить Барадар?

Чутки про конфлікт серед талібів почалися ще минулого тижня, після того, як Барадар, один з найвідоміших представників руху, раптово перестав з'являтися на публіці. У соціальних мережах навіть виникли припущення про його смерть.

Однак джерела серед талібів повідомили ВВС, що після конфлікту Барадар залишив Кабул і відправився в Кандагар.

У понеділок кілька пов'язаних з "Талібаном" сайтів опублікували аудіозапис, де людина з голосом Барадара каже, що "поїхала у відрядження". "Де б я зараз не перебував, все в порядку", - стверджує він. ВВС не може підтвердити справжність цього запису.

Таліби заявляють, що ніякої суперечки не було, і Барадар зараз у безпеці.

Водночас вони дають суперечливу інформацію про те, чим він зараз зайнятий.

Офіційний представник руху спочатку повідомив що Барадар відправився у Кандагар на зустріч з верховним лідером, але пізніше заявив ВВС, що той "втомився, і йому потрібен відпочинок".

За даними джерел, Барадар може незабаром повернутися до Кабула і публічно спростувати, що він сварився з іншими членами кабінету.

У багатьох афганців є підстави не вірити твердженням талібів про своїх лідерів. У 2015 році угруповання визнало, що понад два роки приховувало смерть засновника і керівника "Талібану" Мулли Омара. При цьому протягом всього цього часу від його імені регулярно робили різні заяви.

Тим часом в тіні досі залишається верховний лідер талібів Хібатулла Ахундзаде, який ніколи не з'являвся на публіці, але є політичним, військовим і релігійним керівником руху.

Таліби захопили владу в Афганістані в середині серпня. Вони сформували уряд, в складі якого лише чоловіки.

Деякі з яких відомі своїми атаками на американські війська протягом останніх двох десятиліть.

ВВС