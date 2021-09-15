Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:07

Таліби серйозно посварились між собою – ВВС

17:05

Ученые планируют оживить мамонтов

16:03

Впевнений, наші військові залюбки проведуть екскурсію актору Арестовичу по найспекотнішим "курортам" Донбасу – Степанов

15:01

США можуть передати Україні компоненти системи ПРО "Залізний купол" – Politico

14:01

У Facebook є списки користувачів, яким дозволено порушувати правила – WSJ

12:50

Выборы в Госдуму РФ: Россия осознанно идет на манипуляции, непризнание выборов и конфронтацию

12:24

Казарин: Зеленский нашел смысл президентства – "евроремонт" страны и делает это так, как умеет

11:59

Унаслідок вибуху авто в Дніпрі загинула співробітниця ДСНС та ветеран АТО. ФОТО

11:20

Эйдман: России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать

10:55

Де не варто купувати долари, які купюри не приймуть і у кого зажадають паспорт: у НБУ озвучили правила

10:11

"Курорт для хлопчиків": Аваков закликав ОП позбутися Арестовича після слів про АТО (відео)

09:15

Гордон назвав три напрямки, з яких Росія може напасти на Україну

08:40

"Одеса – це не Україна": росіянин, який переїхав з РФ, "зашкварився" скандальною заявою (відео)

08:10

Російські найманці минулої доби чотири рази зривали "тишу" у зоні ООС

05:11

Глобальний борг наблизився до рекордних $300 трильйонів - IFF

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Таліби серйозно посварились між собою – ВВС

  6   0 15.09.2021, 18:07 | Новости, Мир
Таліби серйозно посварились між собою – ВВС

Між керівниками руху "Талібан" спалахнув серйозний конфлікт. Про це ВВС повідомили високопоставлені джерела в русі, пише ВВС.

За інформацією співрозмовників, під час наради у президентському палаці один із засновників "Талібану" віцепрем'єр Абдул Гані Барадар посварився з Халілом Рахманом Хаккані - міністром у справах біженців і відомим представником "Мережі Хаккані".

Повідомляється, що два чиновники сказали одне одному багато різких слів. У суперечці також брали участь прихильники кожної зі сторін в уряді.

Протягом останніх кількох днів Абдул Гані Барадар зник з поля зору громадськості. У цей час почали з'являтися повідомлення про сварки у керівництві Талібану. Офіційно у русі суперечку заперечують.

Інформацію про конфлікт всередині "Талібану" підтвердив високопоставлений член руху і людина, пов'язана з учасниками подій.

Як повідомляють джерела, причиною суперечки стало невдоволення Барадара структурою нового уряду Афганістану.

Втім, як стверджується, справжня причина розбіжностей - суперечка про те, кого вважати головним архітектором перемоги талібів.

Якщо вірити цим даним, Барадар вважає, що прихід талібів до влади - заслуга тих, хто займався переговорами і дипломатією, тобто таких людей, як він.

При цьому члени групи "Мережа Хаккані", якою керують високопоставлені таліби, вважають, що причина перемоги - їхні військові успіхи.

Саме Барадар був першим в історії високопоставленим представником талібів, який провів прямі переговори з президентом США.

У 2020 році він телефоном говорив з Дональдом Трампом. До цього він підписав угоду в Досі, згідно з якою з Афганістану вивели американські війська.

Водночас "Мережу Хаккані" пов'язують з найкривавішими нападами, здійсненими в останні роки проти збройних сил Афганістану і їхніх західних союзників.

Влада США вважає мережу терористичною організацією. Лідер "Мережі Хаккані" Сираджуддін Хаккані призначений в новому уряді Афганістану міністром внутрішніх справ.

Що робить Барадар?

Чутки про конфлікт серед талібів почалися ще минулого тижня, після того, як Барадар, один з найвідоміших представників руху, раптово перестав з'являтися на публіці. У соціальних мережах навіть виникли припущення про його смерть.

Однак джерела серед талібів повідомили ВВС, що після конфлікту Барадар залишив Кабул і відправився в Кандагар.

У понеділок кілька пов'язаних з "Талібаном" сайтів опублікували аудіозапис, де людина з голосом Барадара каже, що "поїхала у відрядження". "Де б я зараз не перебував, все в порядку", - стверджує він. ВВС не може підтвердити справжність цього запису.

Таліби заявляють, що ніякої суперечки не було, і Барадар зараз у безпеці.

Водночас вони дають суперечливу інформацію про те, чим він зараз зайнятий.

Офіційний представник руху спочатку повідомив що Барадар відправився у Кандагар на зустріч з верховним лідером, але пізніше заявив ВВС, що той "втомився, і йому потрібен відпочинок".

За даними джерел, Барадар може незабаром повернутися до Кабула і публічно спростувати, що він сварився з іншими членами кабінету.

У багатьох афганців є підстави не вірити твердженням талібів про своїх лідерів. У 2015 році угруповання визнало, що понад два роки приховувало смерть засновника і керівника "Талібану" Мулли Омара. При цьому протягом всього цього часу від його імені регулярно робили різні заяви.

Тим часом в тіні досі залишається верховний лідер талібів Хібатулла Ахундзаде, який ніколи не з'являвся на публіці, але є політичним, військовим і релігійним керівником руху.

Таліби захопили владу в Афганістані в середині серпня. Вони сформували уряд, в складі якого лише чоловіки.

Деякі з яких відомі своїми атаками на американські війська протягом останніх двох десятиліть.

ВВС

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (360)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]