Впевнений, наші військові залюбки проведуть екскурсію актору Арестовичу по найспекотнішим "курортам" Донбасу – Степанов

"З медичної точки зору у даної особи є підозра на психічне захворювання. З політичної - цей суб'єкт немає жодного морального права бути спікером ТКГ. За 7 років війни загинуло більше 15 тисяч людей. І ось такі спікери і радники ганьблять їхню пам'ять і Україну в цілому", - так на своїй сторінці у Фейсбуці Максим Степанов прокоментував скандальні висловлювання Олексія Арестовича, інформує UAINFO.org.

"Інтерв'ю 2017-го року, але такі клінічні випадки не мають терміну давності. З роками хвороба лише прогресувала...

Мені цікаво, якими ще перлами має вразити нас це чудо, щоб у владі зрозуміли, що він токсичний абсолютно профнепридатний шкідник?!

Впевнений, наші військові залюбки проведуть екскурсію актору Арестовичу по найспекотнішим «курортам» Донбасу", - завершує Степанов.