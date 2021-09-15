Эйдман: России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать

Многие говорят, что Россия ментально - азиатское государство, не способное к демократии. Однако, позвольте, есть другая, очевидно еще более азиатская страна - Монголия, которая намного по европейски демократичнее, чем Россия.

Об этом на своей странице в Facebook пишет социолог, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Там власть сменяется на реальных выборах и, поэтому, вынуждена считаться с интересами избирателей.

Из Монголии пишет берлинский журналист российско-монгольского происхождения Mario Bandi:

"Все жители Монголии освобождены с прошлого года до конца этого от уплаты счетов за электроэнергию, отопление и воду. Доходы страны от добычи угля и меди идут на возмещение этих убытков...

Демонстрантов в Монголии не бьют, суд независим, когда идут выборы, никто не знает заранее, кто будет президентом".

То, что россиянам кажется утопией, в Монголии - повседневная реальность...

Свободная страна не может быть гомо и ксенофобной, опираться на дедовские проржавевшие "скрепы". Сейчас в Улан-Баторе, как и в Берлине, проходят дни равноправия и достоинства, солидарности с ЛГБТ. Как пишет Марио, постер на этом фото размещен рядом с министерством иностранных дел.

"И все нормально, никто не возмущается". Нет в Монголии российской патриархальной дикости, своих Милоновых и Гундяевых. Все-таки Монголия - передовая страна, по сравнению с путинской феодально-абсолютистской империей.

России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать по уровню демократии, по отношению власти к людям, по терпимости и свободе. Однако, боюсь, время уже упущено.

Игорь ЭЙДМАН, социолог