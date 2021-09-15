Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:50

Выборы в Госдуму РФ: Россия осознанно идет на манипуляции, непризнание выборов и конфронтацию

12:24

Казарин: Зеленский нашел смысл президентства – "евроремонт" страны и делает это так, как умеет

11:59

Унаслідок вибуху авто в Дніпрі загинула співробітниця ДСНС та ветеран АТО. ФОТО

11:20

Эйдман: России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать

10:55

Де не варто купувати долари, які купюри не приймуть і у кого зажадають паспорт: у НБУ озвучили правила

10:11

"Курорт для хлопчиків": Аваков закликав ОП позбутися Арестовича після слів про АТО (відео)

09:15

Гордон назвав три напрямки, з яких Росія може напасти на Україну

08:40

"Одеса – це не Україна": росіянин, який переїхав з РФ, "зашкварився" скандальною заявою (відео)

08:10

Російські найманці минулої доби чотири рази зривали "тишу" у зоні ООС

05:11

Глобальний борг наблизився до рекордних $300 трильйонів - IFF

00:44

Apple провела большую презентацию: что известно о новых iPhone и прочих новинках. ФОТО, ВИДЕО

23:07

В уряді відповіли, чи стане COVID-сертифікат "перепусткою" у метро під час локдауну

22:03

Україна більше не вірить обіцянкам Заходу – Кулеба

21:09

Через указ Зеленського ціна на електроенергію може підскочити вдвічі

20:01

Частині Росії та Криму загрожує водна катастрофа: російський вчений назвав терміни

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Эйдман: России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать

  8   0 15.09.2021, 11:20 | Новости, Мир
Эйдман: России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать

Многие говорят, что Россия ментально - азиатское государство, не способное к демократии. Однако, позвольте, есть другая, очевидно еще более азиатская страна - Монголия, которая намного по европейски демократичнее, чем Россия.

Об этом на своей странице в Facebook пишет социолог, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Там власть сменяется на реальных выборах и, поэтому, вынуждена считаться с интересами избирателей.

Из Монголии пишет берлинский журналист российско-монгольского происхождения Mario Bandi:

"Все жители Монголии освобождены с прошлого года до конца этого от уплаты счетов за электроэнергию, отопление и воду. Доходы страны от добычи угля и меди идут на возмещение этих убытков...

Демонстрантов в Монголии не бьют, суд независим, когда идут выборы, никто не знает заранее, кто будет президентом".

То, что россиянам кажется утопией, в Монголии - повседневная реальность...

Свободная страна не может быть гомо и ксенофобной, опираться на дедовские проржавевшие "скрепы". Сейчас в Улан-Баторе, как и в Берлине, проходят дни равноправия и достоинства, солидарности с ЛГБТ. Как пишет Марио, постер на этом фото размещен рядом с министерством иностранных дел.

"И все нормально, никто не возмущается". Нет в Монголии российской патриархальной дикости, своих Милоновых и Гундяевых. Все-таки Монголия - передовая страна, по сравнению с путинской феодально-абсолютистской империей.

России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать по уровню демократии, по отношению власти к людям, по терпимости и свободе. Однако, боюсь, время уже упущено.

Игорь ЭЙДМАН, социолог

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (350)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]