Де не варто купувати долари, які купюри не приймуть і у кого зажадають паспорт: у НБУ озвучили правила

В Україні в пунктах обміну можуть не приймати зношені, пошкоджені банкноти або ті, справжність яких підтвердити складно. Якщо ж обмінювати долари в банку, то фінансова установа має право вимагати паспорт та ідентифікувати клієнта.

Про це йдеться в правилах, опублікованих на сайті Національного банку, інформує UAINFO.org.

Варто зазначити, що всі обмінники валют повинні отримувати ліцензію. Тільки так можна підтвердити, що там, найімовірніше, не підсунуть фальшивку, або ж у випадку, якщо вас обдурять, ви зможете залучити винних до відповідальності.

Список обмінників, у яких є ліцензія, можна побачити тут.

Також у НБУ пояснили, що робити, якщо:

потрібно обміняти пошкоджену купюру."Для обміну зношених, пошкоджених, сумнівних щодо справжності та/або платіжності банкнот іноземної валюти на придатні до обігу банкноти необхідно звернутися до будь-якого банку України".

чи може банк вимагати паспорт у клієнта. "Нормативно-правові акти Національного банку не встановлюють вимоги з пред'явлення паспорта при здійсненні такої операції (продажу валюти). Водночас банк самостійно визначає систему моніторингу операцій своїх клієнтів і має право вимагати показати паспорт".

"Нормативно-правові акти Національного банку не встановлюють вимоги з пред'явлення паспорта при здійсненні такої операції (продажу валюти). Водночас банк самостійно визначає систему моніторингу операцій своїх клієнтів і має право вимагати показати паспорт". Не можна купувати валюту в тих обмінниках, які не отримали ліцензію Нацбанку.Вони фактично займаються своєю діяльністю незаконно.

UAINFO