Путин и Шойгу ездят в Сибирь не просто отдыхать, они там совершают обряды, – журналист

Президент Российской Федерации Владимир Путин периодически посещает Сибирь, чтобы участвовать в обрядах шаманов. В них он якобы начал верить под влиянием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что по официальной версии российский лидер с министром отправились в те края на отдых, но многочисленные источники утверждают обратное.

Отмечается, что на несколько дней в Сибирь Путин и Шойгу поехали в середине прошлой рабочей недели. По словам осведомленных людей в Москве, там они "делают всевозможные шаманские обряды".

"После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, у которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу он стал верить в это оккультную течение и регулярно проводить соответствующие обряды", - уточнил Яковина.

Журналист добавил, что для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты. И издание "Агентство" недавно показал ее в одном из расследований.

"Какие жертвы и каким демонам Путин и Шойгу приносили в этот раз, мы не знаем. Но известно, что когда они были в Сибири, по странному стечению обстоятельств там же погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, которого официально называли преемником Путина. Как именно он умер, никто не знает, официальные версии противоречат сами себе", - отметил Яковина.

Он предположил, что в последний раз посреди недели бросить все дела и ехать в Сибирь Путина могла заставить встреча с Александром Лукашенко, которая тогда готовилась.

По его мнению, глава РФ "захотел собраться с силами, ведь намеревался выбить соглашение об интеграции с ослабленного" непризнанного президента Беларуси.

"Ритуалы помогли, у российского лидера получилось то, что он хотел, хотя и не на 100%. Лукашенко согласился полностью привязать экономику своей страны к России, о чем подписал аж 28 соглашений. Задача Кремля состоит в том, чтобы сделать невозможным разрыв отношений между Беларусью и РФ даже в случае смены власти в первой... Стороны договорились о дальнейшем объединение двух армий. Россия мечтает получить контроль над белорусско-украинской границей. Путину это нужно, чтобы разместить войска максимально близко к Киеву. И, видимо, он это желание реализовал", - подытожил Яковина.

Обозреватель