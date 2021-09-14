Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:01

У Харкові планують запустити виробництво вакцин проти COVID-19

14:03

У Динамо розглядають кандидатуру Шевченка замість Луческу

13:01

Путин и Шойгу ездят в Сибирь не просто отдыхать, они там совершают обряды, – журналист

12:02

Юрий Бутусов: Новые доказательства и свидетели в расследовании Вагнергейта

11:05

Доноры ООН пообещали выделить Афганистану более 1 миллиарда долларов помощи

10:03

Дієтолог: Гарячий чай пити шкідливо. Ідеальна температура – не більше 60 градусів

09:30

Доба на фронті: в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий

09:02

Кочетков: На деле они по-прежнему ни фига не соображают ни в госуправлении, ни в макроэкономике, ни в прогнозировании и планировании. И просто несут чушь, как бабульки у подъезда

08:04

Ціни на газ в Європі наблизилися до рекордного максимуму: що чекає на Україну

07:02

Если Путин пойдет на Украину войной, никто не станет силой возвращать Донецк и Луганск – мнение

06:06

Стимул для вакцинации: зачем власти озвучили идею сертификатов с привилегиями

21:34

Операция "поджог автомобиля". Как Гео Лерос и Арсен Аваков устроили провокацию против Зеленского

21:10

Буде ще дорожче: в Україні зростуть ціни на алкоголь

20:00

Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель – Deutsche Welle

19:07

Голлівудські фільми правильно нас вчать, що найстрашніші персонажі ховаються саме за масками клоунів – Юрій Луценко

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Путин и Шойгу ездят в Сибирь не просто отдыхать, они там совершают обряды, – журналист

  15   0 14.09.2021, 13:01 | Новости, Мир
Путин и Шойгу ездят в Сибирь не просто отдыхать, они там совершают обряды, – журналист

Президент Российской Федерации Владимир Путин периодически посещает Сибирь, чтобы участвовать в обрядах шаманов. В них он якобы начал верить под влиянием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что по официальной версии российский лидер с министром отправились в те края на отдых, но многочисленные источники утверждают обратное.

Отмечается, что на несколько дней в Сибирь Путин и Шойгу поехали в середине прошлой рабочей недели. По словам осведомленных людей в Москве, там они "делают всевозможные шаманские обряды".

"После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, у которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу он стал верить в это оккультную течение и регулярно проводить соответствующие обряды", - уточнил Яковина.

Журналист добавил, что для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты. И издание "Агентство" недавно показал ее в одном из расследований.

"Какие жертвы и каким демонам Путин и Шойгу приносили в этот раз, мы не знаем. Но известно, что когда они были в Сибири, по странному стечению обстоятельств там же погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, которого официально называли преемником Путина. Как именно он умер, никто не знает, официальные версии противоречат сами себе", - отметил Яковина.

Он предположил, что в последний раз посреди недели бросить все дела и ехать в Сибирь Путина могла заставить встреча с Александром Лукашенко, которая тогда готовилась.

По его мнению, глава РФ "захотел собраться с силами, ведь намеревался выбить соглашение об интеграции с ослабленного" непризнанного президента Беларуси.

"Ритуалы помогли, у российского лидера получилось то, что он хотел, хотя и не на 100%. Лукашенко согласился полностью привязать экономику своей страны к России, о чем подписал аж 28 соглашений. Задача Кремля состоит в том, чтобы сделать невозможным разрыв отношений между Беларусью и РФ даже в случае смены власти в первой... Стороны договорились о дальнейшем объединение двух армий. Россия мечтает получить контроль над белорусско-украинской границей. Путину это нужно, чтобы разместить войска максимально близко к Киеву. И, видимо, он это желание реализовал", - подытожил Яковина.

Обозреватель

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (334)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]