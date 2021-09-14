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У Динамо розглядають кандидатуру Шевченка замість Луческу

  47   0 14.09.2021, 14:03 | Новости, Спорт
У Динамо розглядають кандидатуру Шевченка замість Луческу

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розглядається в "Динамо" в якості наступника Мірчі Луческу.

Ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков повідомив, що в "Динамо" дійсно розглядають такий варіант через стан здоров'я Луческу. За його інформацією, керівництво київського клубу готується замінити румунського тренера наступного літа або навіть у зимове міжсезоння, пише УНІАН.

При цьому Болотніков підкреслив, що для Шевченка варіант з "Динамо" не є пріоритетним:

"Я можу підтвердити, що такі варіанти розглядаються, але трохи спростувати в тому плані, що у Шевченка є варіанти за кордоном, тому варіант з "Динамо" для нього зараз не пріоритетний".

Водночас Telegram-канал Динамо Київ Inside підкреслює, що Шевченко активно підтримує контакт з президентом київського клубу Ігорем Суркісом:

"Майже "братні" стосунки Шевченка і молодшого Суркіса просто кричать про те, хто може змінити румуна. Робота в тандемі з Павелком трохи відвернула від Андрія старшого брата президента "Динамо", але ніяк не його брата. Шевченко з кінця серпня зачастив в офіс. Пропозиції щодо подальшого працевлаштування відсутні. Образа на Федерацію навпаки - присутня. Все це в комплексі наводить на деякі умовиводи", - зазначило джерело.

При цьому інформацію про можливий прихід Шевченка в "Динамо" Telegram-канал назвав "несвоєчасними чутками":

"Луческу живий, здоровий і активний. Йти поки не поривався, хоча іноді злегка натякає при чергових неузгоджених кадрових підвозах. Румун має ще два сезони чинного контракту, особисті умови якого виконуються без затримок. За ці роки багато що може змінитися, як у старому східному прислів'ї. І кожен день і тур несе за собою невизначеність. Але виходимо з того, що є. Луческу - головний тренер "Динамо", Шевченко відношення до клубу поки ніякого не має", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Луческу очолює "Динамо" з літа 2020 року. У минулому сезоні він виграв з командою чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

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