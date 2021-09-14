Юрий Бутусов: Новые доказательства и свидетели в расследовании Вагнергейта

"Глава следственной комиссии по Варгнегейту Марьяна Безуглая в понедельник заявила, что показания по делу дал свидетель - один из самых разыскиваемых Россией офицеров украинских спецслужб Роман Червинский. Слуги народа пригласили на допрос экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу, который был непосредственно участником совещания в офисе Зеленского, где был дан приказ перенести операцию по захвату террористов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Итак, Следственная комиссия для расследования провала спецоперации по задержанию террористов-"вагнеровцев" продолжает работу во вторник.

По данным источников Цензор.Нет, на допрос вызван экс-начальник ГУР МО Василий Бурба, который сам позвонил на заседание, когда услышал приглашение от главы ТСК Марьяны Безуглой. Бурба сообщил, что в данный момент находится не в Украине, однако сделает все возможное, чтобы приехать и дать показания завтра.

Впервые народные депутаты смогут задать вопросы участнику совещания в кабинете президента и узнать, что именно там происходило и как именно была отменена операция. До сих пор комиссия старательно избегала даже обсуждать этот эпизод.

Однако госпожа Безуглая сотворила настоящую сенсацию, когда назвала журналистом имена свидетелей - офицеров ГУР МО, которые были непосредственными участниками спецоперации - Червинский и Семенов. Она также заявила, что полномочия Червинского и Семенова на то время подтверждены действующим начальником ГУР МО Кириллом Будановым.

В интернете о Червинском написано очень много - согласно судебным решениям и заявлениям российских спецслужб в "ЛДНР" Роман Червинский - это начальник 5-го управления контрразведки СБУ, созданного в 2014-м году совместно с нашими американскими партнерами для проведения спецопераций на оккупированных территориях. Россияне обвиняют Червинского в руководстве самыми громкими ликвидациями главарей российских террористов - Арсена Павлова "Моторолы", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко, а также во многих других успешных диверсиях.

Вероятно, Червинский перешел на службу в 2019-м году в Главное управление разведки. Марьяна Безуглая сообщила, что Червинский, по ее сведениям, "занимался финансами". Однако источник своих знаний не открыла.

В любом случае, самое важное, что Червинский - пожалуй, обладает самым большим опытом как проведения успешных диверсий в "ЛДНР" так и захвата и вывоза российских террористов. Если человек такого калибра дал показания о проведении спецоперации, значит, это позволяет самым серьезным образом относиться к планированию и управлению спецоперацией по захвату "вагнеровцев". Потому что за плечами Червинского есть реальные победы, которые вынужден признать наш противник.

Кстати, надеюсь, теперь, после того как Безуглая раскрыла имена участников спецоперации, государство позаботиться об их безопасности, чтобы с ними ничего не случилось, и россияне не смогли добраться до них.

Что ж, сейчас свой взгляд на Вагнергейт даст Василий Бурба. После этого Марьяна Безуглая обещала пригласить СМИ на заседание комиссии, и ответить на все вопросы. Надеюсь, что комиссия позволит ответить на вопросы журналистов и самому Бурбе.

Постепенно подтверждаются все факты, о которых изначально писал я, о которых шла речь в сюжете CNN. А Слуги народа придумывают на ходу все новые и новые объяснения, которые сами вынуждены опровергать под давлением фактов и свидетелей.

Это происходит вопреки всем попыткам спрятать от ответственности и дачи показаний и президента Зеленского, и главу офиса президента Ермака, и начальника комитета по разведке Демченко.

Думаю, появление в деле Бурбы и Червинского позволит парламенту сделать еще один шаг в документирвоании предательства. И заставит давать показания всех других участников совещания в кабинете Зеленского, после которого кто-то из семи присутствующих "слил" данные иностранным спецслужбам", - завершает Бутусов.