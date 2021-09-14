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У Харкові планують запустити виробництво вакцин проти COVID-19

  3   0 14.09.2021, 15:01 | Новости, Общество
У Харкові планують запустити виробництво вакцин проти COVID-19

У Харкові підприємство "Лекхім" в наступному році планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах - в тому числі і вакцини проти COVID-19 CoronaVac, повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

"Це дуже важливий проект. Ми не знаємо, якою буде ситуація через місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно €25-30 млн, - це дуже добре", - цитує Терехова прес -служба Харківської міськради, інформує UAINFO.org.


У Харкові вироблятиметься вакцина "CoronaVac", створена китайською компанією "Sinovac Biotech". У 2021 році група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

У постанові "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19" найближчим часом будуть внесені зміни, які надають пільги вакцинованих або тим, хто має негативний ПЛР-тест.

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