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Доноры ООН пообещали выделить Афганистану более 1 миллиарда долларов помощи

  6   0 14.09.2021, 11:05 | Новости, Мир
Доноры ООН пообещали выделить Афганистану более 1 миллиарда долларов помощи

Ряд стран во время сегодняшней донорской конференции ООН по гуманитарной ситуации в Афганистане заявили о намерении выделить более 1 миллиарда долларов финансовой помощи на гуманитарные проекты в этой стране.

Как сообщает DW, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет УНИАН, информирует UAINFO.org.

По его словам, однако "невозможно" определить, какая доля из этих средств поступит как реакция на призыв ООН по оказанию экстренной поддержки.

В частности, Германия и Франция пообещали выделить на гуманитарную помощь Афганистану по 100 млн евро, Соединенные Штаты Америки - 54 млн евро, Швейцария - 30 млн евро. Еще 20 млн долларов будет выделено из фонда экстренной помощи ООН.

В свою очередь представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что радикальное исламистское движение "Талибан" должно предоставить письменные гарантии для получения гуманитарной помощи.

"Слов недостаточно. Мы должны видеть действия", - сказала она и добавила, что гуманитарные организации не смогут выполнять свою работу в Афганистане, если талибы не будут придерживаться основных обязательств и гуманитарных правил".

Генсек ООН Гутерриш в начале конференции подчеркнул, что афганский народ после захвата власти в стране талибами "нуждается в спасительном канате" для того, чтобы выстоять в "трудные времена". Ранее Гутерриш оценивал потребности Афганистана в гуманитарной помощи до конца текущего года в более 600 млн долларов (500 млн евро).

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