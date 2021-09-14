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Дієтолог: Гарячий чай пити шкідливо. Ідеальна температура – не більше 60 градусів

  5   0 14.09.2021, 10:03 | Новости, Общество
Дієтолог: Гарячий чай пити шкідливо. Ідеальна температура – не більше 60 градусів

"Чай один з найбільш споживаних напоїв у всьому світі. Але це не тільки чорний або зелений чай. Виберіть той, який прийдеться вам до смаку!", - про цеп на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.   

"У зеленому чаї є флавоноїди, які корисні організму. Вони мають антиоксидантну і протизапальну дію, покращують стан ендотелію судин, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Користь трав'яного чаю визначається набором натуральних речовин, які входять до його складу і можуть допомогти в певних станах.

Ромашковий чай розслабляє і допомагає заснути.

М'ятний чай може бути корисний при здутті (метеоризмі), використовується для зняття спазмів в животі, покращує травлення. Крім того чай з м'ятою або з мелісою (лимонна м'ята - народна назва) розслабляє і заспокоює.

Чай з імбиром тонізує, знімає шлункові спазми і покращує моторику шлунково-кишкового тракту. Сам корінь імбиру перевірений народний засіб від застуди. Зменшує набряклість, а іноді і відчуття голоду.

Чай з шипшини містить аскорбінову кислоту. Тільки краще з нього робити настій. Гаряча вода руйнує вітамін С, який необхідний для підтримки імунітету.

Каркаде має жарознижувальну і спазмолітичну дію.

Важливо, щоб інгредієнти таких напоїв були натуральними. А говорити про користь чаю з трав можна, тільки знаючи його склад. Крім того, важливо ознайомитися з показаннями і протипоказання до застосування трав'яних чаїв.

Не рекомендується пити дуже гарячі напої. Це може бути шкідливо для слизової не тільки ротової порожнини, але й шлунку. Ідеальна температура - не більше 60 градусів.

Для організму дуже важливо протягом дня отримувати достатню кількість рідини, частиною якої, крім простої води, можуть бути різноманітні корисні і смачні чаї. Тільки такий чай, краще вживати без цукру та меду, особливо, коли пити його між прийомами їжі. Трав'яні чаї чергуйте протягом тижня", - завершує дієтолог.

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