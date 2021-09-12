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На фабрике в Китае задохнулись шесть человек

  6   0 12.09.2021, 12:05 | Новости, Мир
На фабрике в Китае задохнулись шесть человек

Рабочие потеряли сознание во время проверки водяного насоса в бассейне со шлаком. Их не удалось спасти.

На севере Китая шесть человек умерли от удушья на одной из фабрик города Баодин, провинция Хэбэй. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти в воскресенье, 12 сентября.

Указано, что несчастный случай произошел около 3 часов ночи в субботу, когда рабочий на фабрике по производству пуховиков в поселке Дасиньчжуан, района Сюйшуй, упал в обморок во время проверки водяного насоса в бассейне со шлаком. Несколько других сотрудников, попытавшихся его спасти, также потеряли сознание.

Несмотря на все усилия по оказанию неотложной помощи шестеро погибли, еще одного человека удалось спасти, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование причин ЧП.

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