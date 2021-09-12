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ФБР опубликовало доклад о терактах 11 сентября

  9   0 12.09.2021, 11:33 | Новости, Мир
ФБР опубликовало доклад о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований опубликовало доклад о терактах в США 11 сентября. Этого доклада страна ждала 20 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Документ рассказывает о материально-технической поддержке, оказанной двум саудовским угонщикам самолетов перед террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Также описываются контакты угонщиков с саудовскими сообщниками в США.

В документе описывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии. По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким угонщикам самолетов.

Отмечается, что в отчете Комиссии по терактам 11 сентября не было обнаружено "никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой". Но Комиссия отметила вероятность того, что это могли сделать благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.

Особое внимание было уделено первым двум угонщикам, прибывшим в США, Навафу аль-Хазми и Халиду аль-Михдхару.

В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в южную Калифорнию, они встретили в ресторане гражданина Саудовской Аравии по имени Омар аль-Баюми, который помог им найти и снять квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.

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