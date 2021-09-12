Папа Франциск прибыл в Венгрию с коротким визитом

Папа Франциск прибыл в Венгрию рано утром в воскресенье, 12 сентября. Его необычно краткое пребывание в Будапеште подчеркивает разногласия с премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Reuters.

Франциск проведет всего семь часов в столице Будапеште, прежде чем отправиться в Словакию, где он останется гораздо дольше, посетив четыре города перед отъездом в среду.

"Мы возобновляем поездки, и это очень важно, потому что мы можем передать свои слова и приветствия людям", - сказал Франциск репортерам на борту рейса, следовавшего в Будапешт, имея в виду COVID-19.

Отвечая на вопрос о его недавней операции, Франциск сказал, что чувствует себя хорошо.

После приземления пилоты подняли красно-бело-зеленый национальный флаг Венгрии и флаг Ватикана. В аэропорту Папу Франциска встречали заместитель премьер-министра Венгрии Жольт Семен, кардинал Петер Эрдо и венгерские епископы.

Улыбающийся Франциск помахал выстроившимся в очередь детям, чтобы поприветствовать его, прежде чем сесть в машину, которая отвезла его в центр Будапешта.

В расписании Ватикана указано, что Франциск должен встретиться с Орбаном и президентом Яношом Адером, а также с епископами и представителями некоторых еврейских общин, прежде чем совершить мессу в завершении церковного конгресса, который начался в прошлое воскресенье.

Чрезвычайная краткость его пребывания в Будапеште побудила дипломатов и католические СМИ предположить, что папа, совершающий свою первую поездку после операции в июле, уделяет приоритетное внимание Словакии, фактически пренебрегая Венгрией.

Франциск часто осуждал то, что он считает возрождением националистических и популистских движений, призывал к европейскому единству и критиковал страны, которые пытаются решить миграционный кризис односторонними или изоляционистскими действиями.