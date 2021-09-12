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Фергюсон: Я внес свой вклад в возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"

  6   0 12.09.2021, 11:06 | Новости, Спорт
Фергюсон: Я внес свой вклад в возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Легендарный экс-тренер "красных дьяволов" доволен дебютом португальца за команду.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поделился своими эмоциями от возвращения нападающего Криштиану Роналду в команду.

"Я очень взволнован, как и все. Я ждал дебюта Роналду вчера весь день, и сегодня утром тоже. Я говорю от лица всех болельщиков команды - это великий день для клуба.

Свою роль в возвращении Криштиану сыграли многие люди, и я тоже внес свой вклад. Я понимал, что он хочет вернуться и все хорошо получилось.

Я не могу назвать это событие трогательным, но меня это действительно волнует и я ощущаю облегчение, так как не мог представить Роналду в "Манчестер Сити". Наверное, никто не мог. Именно поэтому мы предприняли шаги, чтобы вернуть его в "Манчестер Юнайтед". Клуб сделал свое, я поговорил с Глейзерами и у нас все удалось.

Уверен, что Роналду будет влиять на молодежь, ведь он очень опытный футболист", - рассказал Фергюсон в комментарии Viaplay.

Напомним, в конце лета Криштиану Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

В субботу, 11 сентября, он дебютировал за "красных дьяволов" в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла". Он вышел в стартовом составе и отыграл полный матч, оформив дубль.

Фото Getty Images

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