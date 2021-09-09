Столтенберг заявил, что НАТО не позволит превратить Афганистан в базу для террористов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с предупреждением к боевикам движения "Талибан", захватившим Афганистан. Он заявил, что НАТО не допустит превращения этой страны в базу для террористических группировок.

Об этом дипломат написал в Twitter после завершения встречи глав Министерств иностранных дел по ситуации в Исламской Республике.

Она прошла 8 сентября в режиме онлайн, по инициативе главы Госдепа Энтони Блинкена и главы МИД Германии Гайко Мааса.

"НАТО и все международное сообщество не допустят, чтобы страна снова стала местом убежища для террористов", - подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что от боевиков "Талибана" ждут соблюдения обязательств относительно уважения к правам человека. А также возможности безопасного выезда из Афганистана тех, кто хочет покинуть эту страну.

Обозреватель