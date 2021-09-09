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Евгений Истребин: С вакцинацией у нас, простите, полная ср*ка

  4   0 09.09.2021, 22:04 | Новости, Общество
Евгений Истребин: С вакцинацией у нас, простите, полная ср*ка

"Мы котики. У нас лапки. Мы умеем делать красивые фотки с парадов, на встрече самолетов, еще мы отлично любим делать фото при приеме гуманитарной помощи...и всёёё... логистику распределение, организацию и популяризацию вакцинации среди широких слоев населения мы не смогли наладить...", - об єтом на своей страничке в Фейсбуке пишет аналитик Евгении Истребин, информирует UAINFO.org.

"Ну а нафига, лучше с экранов телевизоров рассказывать про большую стройку, про великую деолигархизацию...эээ на каналах этих самых олигархов, да впрочем это все фигня...

А вот с вакцинацией, простите, у нас полная срака. На сегодня в Украине в наличии 11,638 млн доз вакцины. А суточные объемы ну не могут подняться выше 120-130 тыс доз. Ну вот хоть тресни, не идут объемы и все тут.

Я даже больше скажу, сейчас Модерна заканчивается, её осталось 240 тыс, через 4-5 дней, посыпятся объемы вторых прививок на 40 тыс, за счет окончания вакцинации второй дозой Модерны. И тогда общие показатели вообще уйдут ниже 100 тыс в сутки по стране.

Что дальше будут делать эти "котики-великие строители" я не знаю. Ну как не знаю, догадываюсь. Скорее всего они будут делать - НИЧЕГО. Или спихивать вину на тех кто рангом ниже.

Проблемы в реале еще хуже, чем я предполагал.

Помимо того что в стране 3,088 млн Астразенеки а в день используют по 10 тыс это значит что колоть её можно год. Но так как в октябре у 2 млн истекает срок, и в ноябре еще у 1 млн истечет срок, то все выльют в канализацию. Так ко всему прочему нарисовалась еще одна проблема.

Что делать с Синоваком. Его уже в Украине 7,380 млн. А в день используют по 30 тыс в среднем. Это значит его 250 дней можно колоть. И это на пороге полной жопы.

Уже даже Файзера накопили 928 тыс ( в день используют 40 тыс ). Хорошие остатки хороши для тех стран которые умеют использовать имеющийся ресурс. У нас его не умеют использовать. Дальше фоток и самопиара дело не пошло. В итоге из-за тупости, бездеятельности, безответственности и халатности вакцина уйдет в канализацию, больницы будут опять перегружены, ну и получим еще одну волну смертей. А кто виноват? - ....риторический вопрос", - завершает аналитик.

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