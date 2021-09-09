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Пандемія замучила навіть кішок: у домашніх улюбленців спостерігається небезпечний рівень стресу

  6   0 09.09.2021, 20:01 | Новости, Общество
Пандемія замучила навіть кішок: у домашніх улюбленців спостерігається небезпечний рівень стресу

За останні півтора року пандемія змінила майже всі аспекти життя людей у всьому світі, але як з'ясувалося, разом із нами постраждали й наші вихованці. Учені говорять, що домашні кішки також відчули негативний вплив пандемії. Про це повідомляє Express.

Дані благодійної організації Cats Protection говорять про те, що кішкам довелося пристосовуватися до нового способу життя своїх господарів під час пандемії, від чого домашні улюбленці відчувають стрес, інформує Фокус.

На відміну від собак або інших домашніх вихованці, кішки більше люблять усамітнення, тому можуть відчувати стрес через велику кількість часу, який доводиться проводити з господарями. Власники кішок не ходять на роботу в офіси, а діти навчаються вдома, тому в кішок зникли необхідні 7-8 годин тиші та спокою.

Необхідність цілодобово уживатися з людьми на одній території призвела до збільшення небезпечних захворювань у кішок за останні 18 місяців. 

За словами ветеринарів, почастішали випадки закупювання сечового міхура у котів і циститу в кішок.

"Деякі кішки стали більш схильними до стресу в своєму будинку під час пандемії. Зміни в котячому розпорядку дня завжди призводять до стресу", - говорить прессекретар Cats Protection.

Експерти кажуть справа в тому, що в будинках просто зникли "безпечні й тихі" місця, де кішки могли б відпочивати від спілкування з людьми. Експерти з благодійної організації пропонують господарям кішок створити безпечний простір для вихованців. У такі тихі куточки можна ставити частування і воду.

Також експерти назвали низку ознак, які свідчать про стрес у кішок:

  • збільшилася замкнутість тварини;
  • менш терпиме ставлення до людей;
  • переїдання;
  • відвідування туалету повз лотка.

Тим, хто помітив подібну поведінку у своєї кішки, експерти радять дати трохи більше особистого простору вихованцеві.

Інше дослідження, проведене науковцями з Університету Джеймса Кука в Австралії, підтверджує дані від ветеринарів. 

Дослідницька група опитала майже 400 власників домашніх тварин і з'ясувала, що половина з них вважали, що вони дратують власних кішок. Їм здавалося, що пухнасті вихованці були б щасливі провести час на самоті.

"Майже 50% власників кішок заявили, що їхні вихованці були дратівливими. У той час як майже 100% власників собак повідомили, що їхні домашні улюбленці були щасливі проводити весь час із господарями вдома", - говорить авторка дослідження Джесіка Олива.

Вона вважає, що деякі домашні тварини просто не адаптувалися до змін у способі життя людей через пандемію.

"Наші вихованці зазвичай живуть в розкішних умовах, де в них є тепла постіль, іграшки і так далі. Але зараз їм не вистачає свободи приходити і йти, коли їм заманеться, свободи спілкування, а також відпочинку", - підсумувала експертка. 

Фокус

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