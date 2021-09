В Северной Македонии вспыхнула COVID-больница, погибли 14 человек (видео)

Пожар в госпитале Тетово

В Северной Македонии как минимум 10 человек погибли в результате пожара, который охватил ковидный госпиталь. Об этом рассказал премьер-министр страны Зоран Заев в своем Twitter.

По его словам, трагедия произошла в городе Тетово.

Пожар в больнице, которая была переоборудована под больных с COVID-19, вспыхнул вчера вечером, 8 сентября."В COVID-центре в Тетово произошла огромная трагедия. Взрыв спровоцировал пожар. Огонь был потушен, однако много людей погибло. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил премьер Зоран Заев, который после ЧП немедленно выехал в Тетово.

Devastating scenes tonight in in the predominantly Albanian City of Tetova, North Macedonia, where there was an explosion at the Covid-19 hospital



14 reported deaths until nowpic.twitter.com/A3Mwskw2G3