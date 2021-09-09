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В Северной Македонии вспыхнула COVID-больница, погибли 14 человек (видео)

  8   0 09.09.2021, 09:01 | Новости, Мир
В Северной Македонии вспыхнула COVID-больница, погибли 14 человек (видео)

Пожар в госпитале Тетово

В Северной Македонии как минимум 10 человек погибли в результате пожара, который охватил ковидный госпиталь. Об этом рассказал премьер-министр страны Зоран Заев в своем Twitter.

По его словам, трагедия произошла в городе Тетово.

Пожар в больнице, которая была переоборудована под больных с COVID-19, вспыхнул вчера вечером, 8 сентября."В COVID-центре в Тетово произошла огромная трагедия. Взрыв спровоцировал пожар. Огонь был потушен, однако много людей погибло. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил премьер Зоран Заев, который после ЧП немедленно выехал в Тетово.

 

Глава правительства в Facebook также добавил, что причины смертельного пожара сейчас выясняются, а в Тетово уже функционирует кризисный штаб.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в Twitter сообщил, что в результате пожара в ковидном госпитале погибло по меньшей мере 10 человек. Глава министерства предположил, что число жертв со временем может вырасти

"В Тетово произошла трагедия, унесшая несколько человеческих жизней. На данный момент подтверждено, что десять человек погибли в результате пожара, но это число может возрасти. Это очень печальный день, выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям", - подчеркнул топ-чиновник.

В правительстве не могут назвать точное число пациентов, которые находились в ковидном госпитале на момент пожара. Модульное отделение для больных COVID-19 было создано в 2020 году.

"Пожар был масштабным, потому что больница модульная, там был пластик", - подчеркнул заместитель начальника пожарной охраны Тетово Сасо Трайчевски. Пострадавших с ожогами госпитализировали в Скопье.

Издание EdgeProp сообщает, что в результате пожара в Тетово погибло 14 человек. Для ликвидации огня задействовали 30 спасателей и семь единиц спецтехники.

Пожар в ковидном госпитале в Северной Македонии

Пожар в ковидном госпитале в Северной Македонии

Фокус

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