Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:04

Вчені з'ясували, що рівень цукру в крові впливає на важкість захворювання на COVID-19

20:00

Илия Куса: Плач по Панджшерским львам

18:57

Симптомы смертельно опасного вируса Nipah выявлены у 11 человек в Индии

18:00

Кирилл Сазонов: О чем говорить с Путиным?

17:01

"Было больно": Джоли рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна и предательстве Питта

16:01

Во Вьетнаме мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

14:58

Разумков предложил Арестовичу вступить в "Талибан"

14:00

Змити в унітаз або з'їсти: ДБР назвало ТОП-5 спроб позбутися хабара при затриманні (фото)

13:00

Арешту не боїться: Саакашвілі вирішив повернутися до Грузії

12:01

Матір нардепа від “Слуги” за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн

11:27

В хосписе после осложнений от коронавируса умер близкий друг Аллы Пугачевой, постановщик "Рождественских встреч" Борис Краснов

11:12

"Ми біжимо як сліпий лось через палаючий ліс", – нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну

10:01

80-річний король футболу Пеле переніс операцію з видалення пухлини

08:55

На шахті "Червоний партизан" в ОРЛО обірвалася кліть із шахтарями, загинули 9 гірників (відео)

07:59

Си Цзиньпин пытается полностью изменить социальный строй Китая – Financial Times

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Илия Куса: Плач по Панджшерским львам

  6   0 07.09.2021, 20:00 | Новости, Мир
Илия Куса: Плач по Панджшерским львам

"Всего какая-то неделя понадобилась талибам, чтобы разбить основные силы Панджшерского сопротивления и рассеять их по округе, захватив последнюю "неприступную" провинцию, вместе с городом Базарак и мавзолеем Ахмада Шаха Масуда", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет аналитик Илия Куса, информирует UAINFO.org

"Фронт сопротивления просуществовал в виде некого подобия мятежной вольницы всего месяц. Теперь они разбежались по горам и ущельям, откуда, скорее всего, продолжат портить жизнь талибам, но уже в гораздо меньших масштабах.

О чём нам говорит поражение панджшерцев?

Во-первых, теперь открыта дорога к формированию талибского правительства, объявление которого дважды переносилось из-за политических торгов с Ахмадом Масудом-младшим и другими бунтовщиками.

В него, скорее всего, войдут представители других, более мелких, политических сил, не участвовавших в боях в Панджшере - те, кто успел впрыгнуть в вагон переговоров, и предусмотрительно остался в стороне от набиравшего обороты движения сопротивления.

Ну, например кланы Хамида Карзая, Абдуллы Абдуллы, Исмаила Хана, Атто Мухаммеда Нура, Мухаммеда Мохаккика и других.

Во-вторых, люди устали от войны и им было глубоко плевать на Панджшер и всю эту попытку выстроить вокруг него образ некоего "Девятого легиона".

Оказалось, под знамена Масуда-младшего, месяц призывавшего к национальному восстанию против талибов, собралось не так уж много бойцов. В других провинциях сопротивление не поддержали, пара вялых, спорадических вспышек не в счет, их талибы быстро подавили.

В-третьих, внешние игроки проигнорировали героические призывы Масуда-младшего защищать демократию, свободу и западные ценности.

Все сделали ставку на стабильность, порядок и предсказуемость. Как сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, нет смысла поддерживать другие группировки, раз "Талибан" контролирует Афганистан.

В-четвертых, на сторону талибов УЖЕ встали несколько региональных государств, предоставив им внушительную стартовую внешнюю легитимность - это, прежде всего, Турция, Катар, Пакистан, Иран, Россия и Китай.

ЕС выставил талибам формальные "условия" для начала диалога, но признал, что уже с ними наладил коммуникацию для решения чрезвычайных задач. США тоже.

В общем, раскачивать лодку никто не захотел, с талибами все смирились, и это по факту обрекло силы Масуда-младшего, который не смог мобилизовать вокруг себя существенную помощь Запада или других стран, хотя и вызвал симпатии либеральных западных медиа.

В-пятых, никакого рождения нового Ахмада Шаха Масуда пока что не произошло. Масуд-младший оказался в роли "сына Милосердова", и выйти за её рамки не смог. Пользуясь наследием его отца, легендарного "панджшерского льва", он пытался на ней капитализироваться, а своей харизмой вытянуть лавры центуриона. Но у него не получилось: слишком мало опыта и переоценка собственных сил.

Вместе с Амруллой Салехом, они пытались выторговать для себя посты в будущем правительстве, но пропустили момент, когда надо было заключать договор, подняли ставки и свои хотелки, чем вызвали реакцию со стороны радикального крыла талибов, которые продавили решение закрыть вопрос силой. Так и произошло.

Хотя я и не исключаю, что лидеров сопротивления мы ещё сможем увидеть в политической системе талибов, если они захотят в неё войти, а не бегать в горах всю жизнь. Правда, теперь эта кооптация будет происходить на условиях "Талибана".

Теперь в ближайшие дня талибы объявят о своем правительстве. От его состава будет ясно, какие игроки со старта закрепят свои сферы влияния в Афганистане, а также какой будет дальнейшая внутренняя политика "Талибана" в Афганистане.

Ещё позже мы будем наблюдать за политической борьбой уже внутри самого "Талибана", за монополию на насилие, за выстраивание вертикали власти, за контроль над потоками и влияние на ключевые города.

Уже сейчас прослеживается трещина между условной "кандагарской группировкой" и "кабульской группировкой" талибов, не говоря уже о влиянии меньшинств, которые будут требовать гарантий их участия как минимум в местном самоуправлении", - завершает аналитик.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (165)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]