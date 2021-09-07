Илия Куса: Плач по Панджшерским львам

"Всего какая-то неделя понадобилась талибам, чтобы разбить основные силы Панджшерского сопротивления и рассеять их по округе, захватив последнюю "неприступную" провинцию, вместе с городом Базарак и мавзолеем Ахмада Шаха Масуда", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет аналитик Илия Куса, информирует UAINFO.org.

"Фронт сопротивления просуществовал в виде некого подобия мятежной вольницы всего месяц. Теперь они разбежались по горам и ущельям, откуда, скорее всего, продолжат портить жизнь талибам, но уже в гораздо меньших масштабах.

О чём нам говорит поражение панджшерцев?

Во-первых, теперь открыта дорога к формированию талибского правительства, объявление которого дважды переносилось из-за политических торгов с Ахмадом Масудом-младшим и другими бунтовщиками.

В него, скорее всего, войдут представители других, более мелких, политических сил, не участвовавших в боях в Панджшере - те, кто успел впрыгнуть в вагон переговоров, и предусмотрительно остался в стороне от набиравшего обороты движения сопротивления.

Ну, например кланы Хамида Карзая, Абдуллы Абдуллы, Исмаила Хана, Атто Мухаммеда Нура, Мухаммеда Мохаккика и других.

Во-вторых, люди устали от войны и им было глубоко плевать на Панджшер и всю эту попытку выстроить вокруг него образ некоего "Девятого легиона".

Оказалось, под знамена Масуда-младшего, месяц призывавшего к национальному восстанию против талибов, собралось не так уж много бойцов. В других провинциях сопротивление не поддержали, пара вялых, спорадических вспышек не в счет, их талибы быстро подавили.

В-третьих, внешние игроки проигнорировали героические призывы Масуда-младшего защищать демократию, свободу и западные ценности.

Все сделали ставку на стабильность, порядок и предсказуемость. Как сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, нет смысла поддерживать другие группировки, раз "Талибан" контролирует Афганистан.

В-четвертых, на сторону талибов УЖЕ встали несколько региональных государств, предоставив им внушительную стартовую внешнюю легитимность - это, прежде всего, Турция, Катар, Пакистан, Иран, Россия и Китай.

ЕС выставил талибам формальные "условия" для начала диалога, но признал, что уже с ними наладил коммуникацию для решения чрезвычайных задач. США тоже.

В общем, раскачивать лодку никто не захотел, с талибами все смирились, и это по факту обрекло силы Масуда-младшего, который не смог мобилизовать вокруг себя существенную помощь Запада или других стран, хотя и вызвал симпатии либеральных западных медиа.

В-пятых, никакого рождения нового Ахмада Шаха Масуда пока что не произошло. Масуд-младший оказался в роли "сына Милосердова", и выйти за её рамки не смог. Пользуясь наследием его отца, легендарного "панджшерского льва", он пытался на ней капитализироваться, а своей харизмой вытянуть лавры центуриона. Но у него не получилось: слишком мало опыта и переоценка собственных сил.

Вместе с Амруллой Салехом, они пытались выторговать для себя посты в будущем правительстве, но пропустили момент, когда надо было заключать договор, подняли ставки и свои хотелки, чем вызвали реакцию со стороны радикального крыла талибов, которые продавили решение закрыть вопрос силой. Так и произошло.

Хотя я и не исключаю, что лидеров сопротивления мы ещё сможем увидеть в политической системе талибов, если они захотят в неё войти, а не бегать в горах всю жизнь. Правда, теперь эта кооптация будет происходить на условиях "Талибана".

Теперь в ближайшие дня талибы объявят о своем правительстве. От его состава будет ясно, какие игроки со старта закрепят свои сферы влияния в Афганистане, а также какой будет дальнейшая внутренняя политика "Талибана" в Афганистане.

Ещё позже мы будем наблюдать за политической борьбой уже внутри самого "Талибана", за монополию на насилие, за выстраивание вертикали власти, за контроль над потоками и влияние на ключевые города.

Уже сейчас прослеживается трещина между условной "кандагарской группировкой" и "кабульской группировкой" талибов, не говоря уже о влиянии меньшинств, которые будут требовать гарантий их участия как минимум в местном самоуправлении", - завершает аналитик.