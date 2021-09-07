Вчені з'ясували, що рівень цукру в крові впливає на важкість захворювання на COVID-19

Швейцарський науковий проект Blue Brain створив нейронну мережу, що проаналізувала 400 тис.досліджень про коронавірус, з метою зрозуміти, чому одні люди переносять хворобу безсимптомно, а інші потрапляють до лікарень і помирають.

В ході дослідження команда Blue Brain виявила, що найбільш часто згадується така біологічна змінна, як метаболізм глюкози. Дослідники сфокусувалися на роботах, що розглядали рівень цукру в крові в контексті респіраторних захворювань і коронавірусу. Так вони змогли вивчити роль цього показника на різних етапах інфікування і захворювання, інформує УНІАН.

Виявилося, що високий рівень глюкози пов'язаний з більш важким перебігом COVID-19: від ураження легень до тромбозів і поліорганної недостатності. Саме ж підвищення показника може викликати аномальний метаболізм, прийом ліків або внутрішньовенне введення моноцукру.

Blue Brain підкреслює, що результати не підтверджені експериментально, і називає свої висновки гіпотезою.

Перед цим зв'язок між тромбозом і щепленням від коронавірусом з'ясували німецькі вчені. За словами вчених з Франкфуртського університету ім. Гете та Університету Гельмгольца Ульма, проблема полягає в аденовірусних векторах, які обидва виробники використовують для доставки спайкового білка вірусу Sars-Cov-2 в організм людини, передає ТСН з посиланням на EurekAlert.

УНІАН