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Симптомы смертельно опасного вируса Nipah выявлены у 11 человек в Индии

  7   0 07.09.2021, 18:57 | Новости, Мир
Симптомы смертельно опасного вируса Nipah выявлены у 11 человек в Индии

В Индии, в штате Керала, у 11 человек обнаружены симптомы смертельно опасного вируса Nipah, сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает NDTV, пишет ZN.ua.

По словам профессора медицинского факультета Всеиндийского института медицинских наук Ашутоша Бисваса, переносчиками вируса являются плодовые летучие мыши. Наряду с респираторными симптомами вирус может также вызывать лихорадку, мышечные боли, лихорадку, головную боль, головокружение и тошноту.

"Плодовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они улетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального лечения от этой болезни", - сказал он. Бисвас сообщил, что вирус быстро передается от человека к человеку.

"До этого у нас было две вспышки вируса Nipah: одна в Керале, другая в Западной Бенгалии. Во время последней вспышки около 90% заболевших умерли. Тогда, в 2019 году, у нас был всего 1 случай заболевания вирусом, а теперь, в 2021 году, у нас есть еще смертельный случай. Поэтому важно понять, почему это происходит", - сказал Бисвас.

Он добавил, что проблема носит глобальный характер, и в ряде других стран, расположенных вблизи Индии, таких как Бангладеш, где неоднократно происходили вспышки вируса.

Ранее власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Nipah в городе Кожикоде штата Керала. В район Кожикоде штата Керала была выслана мединская бригада, которая посетила дом мальчика и собрала образцы фруктов рамбутана в окрестностях, чтобы определить источник инфекции.

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