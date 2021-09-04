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Чили претендует на 5 тысяч квадратных километров шельфа в споре с Аргентиной

  6   0 04.09.2021, 22:04 | Новости, Мир
Чили претендует на 5 тысяч квадратных километров шельфа в споре с Аргентиной

Чили претендует на 5000 квадратных километров континентального шельфа между мысом Горн, материком и Южными Шетландскими островами в территориальном споре с Аргентиной.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что претензия является законной и две страны исторически «дублировали» претензии на 25 000 квадратных километров в этом районе.

Пиньера заявил, что «это явно соответствует международному праву». По его мнению, Чили и Аргентина должны решить это дублирование как «страны, которые действуют мудро и осмотрительно, с диалогом и договоренностями».

Аргентина на прошлой неделе обвинила Чили в нарушении мирного договора 1984 года, который положил конец конфликту между военными администрациями обеих стран из-за островов.

Также Аргентина заявила, что Чили не оспаривали претензии Буэнос-Айреса в представлении Конвенции ООН по морскому праву в 2009 году. Чили утверждала, что в то время это требование Аргентины «не имело исковой силы».

Аргентина намерена добиваться вмешательства ООН.

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