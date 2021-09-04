Камавинга отправит футболки Реала всем сотрудникам Ренна в знак благодарности

Футболист присоединился к мадридскому клубу в последний день трансферного окна.

Во вторник, 31 августа, в последней день трансферного окна мадридский Реал объявил о покупке Эдуардо Камавинги из Ренна.

18-летний полузащитник подписал со "сливочными" контракт, рассчитанный на шесть лет.

По информации L'Équipe, молодой француз решил поблагодарить всех сотрудников Ренна за то, что они помогли подняться на столь высокий уровень.

Камавинга решил отправить всем 166 сотрудникам французского клуба футболки Реала в подарок. Это будут футболки с его фамилией и 25-м номером, под которым он будет играть за "сливочных".

Фото instagram.com/camavinga/