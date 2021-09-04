Под Одессой водители устроили "ночные гонки": 16-летняя пассажирка серьезно пострадала

В ночь на 4 сентября в центре Черноморска Одесской области произошло ДТП при участии автомобиля ВАЗ-2101 и Mazda. В результате пострадала 16-летняя пассажирка Жигули, она была госпитализирована с подозрением на перелом позвоночника.

Об этом сообщили в Telegram-канал Сhornomorsk. Известно, что водитель машины превысил скорость на пустующей улице города и, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованной у ресторана иномаркой.

Водитель, в отличие от спутницы, отделался легкими ушибами, поскольку весь удар пришелся именно на пассажирское сидение. Ему была оказана медицинская помощь на месте, но в госпитализации необходимости не оказалось.

В комментарии OBOZREVATEL врачи черноморской больницы указали, что у пострадавшей действительно заподозрили перелом шейного позвонка. Сейчас она находится на обследовании в детской областной больнице Одессы, ее состояние расценивается как средней тяжести.