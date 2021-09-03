В Китае запретили показывать по ТВ женственных мужчин

В КНР на фоне пропаганды "революционной культуры" страны власти запретили телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Национальное управление радио и телевидения Китая, пишет Корреспондент.

Так, ТВ-каналам предписали "решительно пресекать показ в телепередачах "женоподобных мужчин" и другой отклоняющейся от нормы эстетики" и строго контролировать выбор актеров для шоу, их "манеру выступать, одежду и макияж".

Также введен запрет на продвижение с помощью телевидения "вульгарных интернет-знаменитостей", обсуждение частной жизни людей и преклонение перед богатством и славой. По мнению официального Пекина, все упомянутое выше не отражает ценностей "превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".