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США все еще имеют рычаги влияния в Афганистане – The Economist

  16   0 03.09.2021, 20:02 | Новости, Мир
США все еще имеют рычаги влияния в Афганистане – The Economist

Что теперь? Дискуссии о том, кто виноват в кризисе в Афганистане, который длится в течение последних нескольких недель, а также во всех ошибках, которые произошли еще до выхода войск США из страны, до того, как ситуация в Кабуле обострилась, разгорелись настолько мощно, что вопрос о том, что Запад должен делать дальше, стал второстепенным. Но эта проблема актуальна, как никогда, пишет The Economist, сообщает ZN.ua.

Последние американские солдаты покинули Кабул 30 августа. Теперь Америка и ее союзники должны решить, как дальше взаимодействовать со страной на расстоянии.

Для некоторых ответ прост. Талибы настолько жестокие и репрессивные, что Америка должна взаимодействовать с ними по минимуму. Признание или налаживание официальных дипломатических связей только усилило бы новый режим.

Другие же высказывают противоположное мнение. Они считают, что сейчас бесполезно жаловаться на исход войны: если Америка хочет сохранить хотя бы минимальное влияние в Афганистане, ей лучше начать сотрудничество сейчас, прежде чем Китай, Иран и Россия превратят страну в своего «союзника».

Оба аргумента ошибочны. Соперники Америки действительно будут пытаться использовать талибов, но это не имеет значения. Афганистан - страна с относительно небольшим геополитическим и экономическим значением.

Америка обязана улучшить жизнь простым афганцам, или хотя бы не допустить, чтобы Афганистан нова стал убежищем для терроризма.

Однако невозможно достичь ни одной из этих целей без некоторых отношений с талибами. Это взаимодействие должно быть не слишком широким, кроме того, американские дипломаты уже несколько лет ведут переговоры с повстанцами.

Однако эти разговоры были фальшивыми. Америка демонстрировала, что такие «дипломатические переговоры» не являются серьезными.

Теперь Америка и ее союзники имеют реальные, хотя и ограниченные, рычаги влияния. Режим талибов «банкрот». Иностранная помощь, большинство из которой приостановлено, составляла три четверти государственного бюджета и почти половину ВВП страны.

Внешние резервы правительства «заморожены» на Западе, и для получения доступа к займам МВФ нужно «благословение» Америки.

Китай вряд ли сможет финансировать новый режим в таком масштабе, как Америка и ее союзники. Иран или Россия тоже не будут финансировать талибов.

Конечно, талибы могут отдавать предпочтение банкротству вместо роста и развития страны. Но даже если Запад будет оказывать помощь Афганистану, это следует делать «небольшими дозами», привязывая займ к конкретным уступкам режима.

Главными целями должно быть оказание помощи простым афганцам, открытие школ, поликлиник и границ, а также поддержка прав женщин. Чем сговорчивее будут вести себя талибы, тем больше может становиться помощь Запада.

Но если будет намек на то, что новый режим поддерживает терроризм, Запад не должен предоставлять финансовую помощь.

Талибы, похоже, не уверены, насколько репрессивными они «хотят быть». Талибан явно научился показывать умеренность.

Некоторые из лидеров Талибана, возможно, действительно хотят менее враждебных отношений с Америкой. А остальные неуступчивые представители режима будут вынуждены отреагировать на давление - особенно сейчас, когда Западу осталось так мало терять в Афганистане, резюмирует издании.

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