Дмитрий Раимов: Голосование в интернете – единственная надежда Зеленского на второй срок

"Вчера в Стэнфордском университете президент заявил: украинцы смогут голосовать через интернет. Это будет вторая электоральная революция. Первая - когда в 2019 народ опрокинул старые элиты", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Дмитрий Раимов, информирует UAINFO.org.

"Сидя на унитазе. Дети 18 лет впервые проголосуют. Те, кто не ходил на выборы - впервые проголосуют. Уехавшие из страны - проголосуют. А старым партиям все также нужно будет везти бабушку на участок.

Голосование в интернете - единственная надежда Зеленского, чтоб сохранить второй срок.

Вопрос только один: это будет голосование один день или законом голосовать разрешат заранее, например неделю. Вы посмотрите видео с бегающей девушкой по майдану. Медиа не дадут плохой картинки - все закроют. И здесь приложение «Дия» скажет - «а проголосуй сейчас, вот в минуту, на эмоциях». Это будет революция. К которой вы не готовы", - завершает Раимов.