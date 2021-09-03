В Нидерландах запретят фастфуд

Ряд нидерландских городов собирается объявить войну ожирению и поэтому хотят запретить работу заведений быстрого питания - причем не только популярных таких сетей, как KFC, McDonald's и Burger King, а вообще всех.

Об этом сообщает RTL Nieuws, пишет УНИАН.

Муниципалитеты Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта и Эде хотят самостоятельно решать законность работы заведений, в которых продается нездоровое питание.

Сейчас их полномочий для этого не хватает. Поэтому они уже обратились к секретарю здравоохранения с просьбой выделить дополнительные ресурсы для ограничения роста числа ресторанов быстрого питания.

По состоянию на 2020 год в среднем в пределах 1 км от дома нидерландцы могли выбирать между 7 различными кафе. В среднем от ближайшего кафе подданных королевства отделяют 800 метров.

Поэтому власти пяти городов добиваются от правительства принятия поправок к "Закону об окружающей среде" - чтобы включить пищевую индустрию в определение "безопасной и здоровой физической среды".

В Минздраве Нидерландов уже пообещали обсудить с недовольными муниципалитетами возможные механизмы ограничений и запреты.