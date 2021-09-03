Яд одной из крупнейших змей может быть использован как инструмент в борьбе с COVID-19 – исследование

Ученые из Бразилии считают, что яд змеи жараракусу, одной из самых крупных в стране, можно использовать для лекарств против COVID-19. Исследования на обезьянах показали, что молекула в яде этой гадюки замедляет размножение коронавируса в клетках на 75%.

Как передает Sky News, это открытие может стать первым шагом на пути к созданию препарата для борьбы непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Однако лекарство с ядом жараракусу еще предстоит испытать на людях.

Один из ученых, который участвовал в исследовании, Рафаэль Гвидо заявил, что это только "первый шаг в долгом путешествии", так как процесс создания препарата очень долгий. Гвидо подчеркнул, что видит потенциал этой работы.

"Мы смогли показать, что определенный компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса", - отметил он.

Уточняется, что этот фрагмент представляет собой пептид или цепочку аминокислот, которые могут соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro. Последний играет ключевую роль при репликации (размножении) COVID-19 в организме.

Ученые в то же время предостерегли от массового вылова жараракусу, подчеркнув: обнаруженный компонент - это всего лишь часть яда, а для окончательных результатов потребуется время.

"Это важное открытие? Несомненно, это так, но погоня за животным - не наш путь", - заявил Гвидо.

Как известно, жараракусу - очень ядовитая гадюка, которая обитает в прибрежных атлантических лесах, также встречается в Бразилии, Боливии, Парагвае и Аргентине. Змея может вырасти до 2 м в длину.

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