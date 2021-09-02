Бабченко: Мир сошел с ума. От талибов спасают кошек, а 68 афганцам отрежут головы

Пен Фарнинг, спасший из Кабула 140 cобак и 60 кошек

Иногда даже партия "Слуга Народа" на фоне остального всеобщего идиотизма кажется верхом разумности и взрослого поведения.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Аркадий Бабченко, информирует UAINFO.org.

Меня вот спрашивают, за что я так не люблю спасителей коал. Давайте объясню. Как это работает. На пальцах. Судя по статьям, можно восстановить следующую картину. Пен Фарнинг спас из Кабула 140 cобак и 60 кошек. Он основал там приют для животных еще в 2007 году, когда сам, будучи морским пехотинцем, спас собаку. О чем написал книгу "Приключения и счастливая судьба пса Наузада", которая стала бестселлером. И организовал приют «Наузад».

В приюте у Пена работает 68 человек. Это, если не ошибаюсь, вместе с членами семей.

Спустя четырнадцать лет Кабул захватывают талибы. И радостно объявляют, что теперь они отрежут головы всем, кто собтрудничал с американцами.

Шестьдесят восемь афганцев, измазанных сотрудничеством с Большим Шайтаном, просят Пена помочь.

Они пытаются попасть на аэродром, где у них есть шанс эвакуироваться всем вместе военным бортом.

Но А) попасть туда они не могут

и Б) Пен не собирается бросать животных.

И говорит, что ему нужен чартерный рейс из-за международных законов.

Вместо того, чтобы искать пути вытащить людей в аэропорт, и там улететь военным бортом, он направляет силы на поиски чартерного рейса.

Он звонит в министерство обороны Британии, требует внеочередную посадку и - потрясающее дело, в мире еще случаются чудеса! - натыкается на абсолютно адекватного взрослого, который говорит ему: иди нах*й, дружище, ты своими собачками мешаешь мне спасать людей.

"Я не готов отдать предпочтение домашним животным, а не людям, боюсь, что вы можете невзлюбить меня за это, но это мое мнение, есть также некоторые очень, очень отчаянные люди, которым угрожает реальная опасность", - оправдывался потом британский министр обороны Бен Уоллес перед СМИ.

Он заявляет, что не собирается заниматься поиском частного самолета до того, как Фарнинг окажется в аэропорту.

Тогда Пен начинает угрожать советнику министра обороны Питеру Квентину: "Вот в чем дело, приятель. Либо ты даешь мне нормер ISAF и добудешь разрешение попасть на аэродром, либо завтра утром я примусь за тебя. Вся страна узнает, что это ты не дал спасти бездомных животных"

В Министерстве обороны чешут репу, понимают, что да, зоозащитники действительно сожрут их с дерьмом, и это будет конец карьеры - и начинают заниматься его проблемами.

В итоге борт находится - но проходит двое суток, талибы окончательно завинчивают гайки и закрывают аэропорт для всех афганцев.

Пена Фартинга со всеми его сотрудниками и животными, в сопровождении британской охраны, привозят в аэропорт, он пытается договорится с командованием талибов - но те непреклонны. В итоге он вынужден оставить людей и улетает с 60 кошками и 140 собаками.

На Родине он становится героем, напишет еще пару книг, которые теперь точно разойдутся миллионными тиражами, станет фунтовым миллионером.

А шестидесяти восьми афганцам отрежут головы.

Я совершенно ничего не хочу сказать про Пена Фартинга. Он пытался. Он пытался спасти всех. И своих сотрудников. И животных. Не получилось.

Я хочу сказать вот про что.

Если в этом прекрасном перевернутом на всю, бля*ь, башку, мире двадцать первого века, ты приоритетом ставишь спасение людей - то получаешь только тонны говна, необходимость оправдываться перед прессой, и, в итоге, потеряв репутацию, с большой долей вероятности подаешь в отставку.

А если ты спасаешь коалочек, кошечек и собачек - получаешь славу, почет и миллион фунтов.

Англия ждет от вас исполнения своих обязательств. Когда-то это был флажковый девиз адмирала Нельсона. Теперь им можно просто подтереть задницу и выкинуть на помойку.

Всего сто лет назад... Вы можете представить, чтобы Лоуренс Аравийский написал книгу про то, как он спасал собак в Аравии во время Первой мировой, потом бросил своих берберов на гарантированную смерть от турок, а вместо этого привез полный корабль тушканчиков, которых он спас от наступающего врага?

Британский офицер. Офицер армии Её Величества.

Да он бы застрелился нахрен. Кинуть своих людей, но привезти собачек.

Это такое несмываемое пятно было бы... Его бы просто посчитали сумасшедшим, вот и всё.

Средневековые дикари на верблюдах не пустили британского офицера спасти своих союзников и вместо них ты привез нам кошечек - да ты ох*ел что ли, ТАК позорить Империю? Дай сюда свою шпагу, говно.

А теперь вот тебе рота спецназа, танк, авиакрыло поддержки и авианосец - пиз**й обратно, и делай, что хочешь, вывози их в Панджшер, затем через Пяндж в Таджикистан, рой ров под аэропорт, сожги всех этих талибов напалмом к хренам собачьим, но прорвись и вывези.

И не смей больше так унижать славу английского оружия.

И дело было бы совсем не в берберах, конечно. Тогда-то на них белому господину было плевать еще больше. Лоуренсу, собственно, самому даже не приходило в голову ставить своих берберов на одну доску с самым последним англичанином.

Дело было бы в том, что никто. Ни одна бородатая блядь из четырнадцатого века. Которая режет детям носы за то, что они ходят в школу. Не смеет. Командовать нам. Кого, куда и как спасать, вывозить и увозить.

Точка.

Это, повторюсь, я сейчас не про Пена. Это я про мир, который всего сто лет назад диктовал ОБЯЗАННОСТЬ быть мужественным, идти на самопожертвование, расстаться с жизнью, но выполнить свои обязательства, иначе позор, смерть, несмываемое пятно - а теперь диктует бросать нах*р людей и вывозить кошечек.

И получить за это от этого мира славу и почет.

Если бы Пен знал, что за спасение кошек и оставление людей его ждёт дома не слава и деньги, а чёрная метка - он бы весь мозг командованию выгрыз, на британский флаг порвался бы - это сейчас был каламбур - а нашёл бы способ их вывезти.

Судя по его инициативности - он вполне смог бы.

Украинский спецназ ГУР смотрит сейчас на SAS, как на говно. И весь мир смотрит сейчас на украинский спецназ, как на невероятных героев. Которые послали бородатых дикарей на верблюдах с их запретами, пошли, и вытащили людей.

Слава богу, за два года даже херовый пианист может понять, что посылать самолеты за собачками в Ухань, вместо того чтобы посылать их за людьми - неправильный выбор.

Все-таки в отставании от первых стран есть свои плюсы.

В стране, где на базаре за два центнера денег продают горсть хлебных корок - Гугл, "афганская женщина выбирает хлебные корки, чтобы накормить детей", искать фото - в такой стране спасать кошечек, это, как по мне, уже какой-то отдельный верх цинизма. Да ты бы, бл*дь, шаурмы из этих кошечек накрутил и хоть раз в жизни детей мясом накормил бы - раз уж вы пришли спасать этих детей, а теперь бросаете их. Хоть у кого-то там рахита не будет. Потому что, похоже, это у них единственное мясо на ближайшие лет так десять-двадцать.

Это как раз у собак в Афгане жратвы теперь будет - хоть за глаза. В летописи кабульских собак талибы войдут, как добрые боги изобилия, перефразируя классика. А у афганских людей со жратвой теперь будет очень туго.

Я сам собачник. С улицы подбирал всех. Собак мы не покупали никогда. Мама была не против. Хотя это был ужас, конечно. Коты, голуби, полные орнитоза, кошки переломанные. Всех тащил домой. Всех спасал. Но, блин, мне в жизни в голову не придет подставлять людей, чтобы спасать собак...

При том, что я вообще, в принципе, не в состоянии понять ЗАЧЕМ ОТ ТАЛИБОВ СПАСАТЬ КОШЕК? Они их что - казнят? Плетьми запорят? Головы отрежут? В чадры нарядят? Вот какая опасность кошкам от Талибана? Ок, собакам - черт с ним, гипотетически еще могу хоть как-то представить. Нечистое животное там, вселился шайтан. Но кошкам??

Круглый год тепло, грызунов завались - НАХ*Й ИХ ВООБЩЕ ВЕЗТИ ИЗ ЭТОГО КОШАЧЬЕГО РАЯ?

Вот, глядя на этой фотографии в глаза этому афганскому парню, поверившему в то, что в его стране теперь можно жить относительно свободно - я совершенно отчетливо понимаю, зачем его спасать. Вот я до холода в животе понимаю, зачем спасать человека с таким взглядом. Я знаю, что такое смертная тоска. Что такое - когда надо подыхать.

Если бы в середине двадцатого века Шиндлер "спас от нацистов" 1200 кошек - интересно, дали бы ему сейчас евреи статус праведника мира?

Прошло пятьдесят лет...

Да что там пятьдесят. "Спасти рядового Райана" был снят всего лет двадцать назад.

Сейчас бы "Оскара", получил бы, конечно "Спасти рядовую собачку".

Собственно, думаю, в следующем году как раз и получит.

Теперь вы понимаете, о чем я? Насколько е*анулся весь этот мир? Насколько он потерял свое я и отчетливые ориентиры?

Ну, сейчас увидите в комментариях.

Дорогие зоозащитники. Вы сейчас выльете на меня эшелоны дерьма. Я знаю. Но прежде - ответьте мне на вопрос, который мне вчера задала Ольга, прочитав эту новость.

Титаник. Сто человек. Сто собак. Одна лодка.

Кого вы будете спасать?

Мне кажется, я почему-то уверен в ответе.

А если среди этих ста человек - вы с детьми?

Экстраполируйте. Всегда экстраполируйте.

Ну, здесь традиционный плач Ярославны про свой островок посреди океана дерьма и... А, ладно.

Конец девятнадцатого века, похоже, был пиком расцвета человечества. Когда на планете ещё жили взрослые люди. Которые уже начали понимать ценность человеческой жизни, свободы, демократии, независимости и равноправия.

А потом пришли поколения розовых идиотов, взращенных "как мимоза в ботаническом саду".

Идиократия, инфантилизм, нравственная незрелость победили полностью, везде, окончательно. Не смейте обесценивать наши страдания от фоток бездомных кошечек за пять тысяч километров от нас! Идиоты, прости господи.

Уверен - еще через пятьдесят лет они будут бросать людей ради спасения головастиков.

Вот, помяните мое слово.

В рамках проекта "Журналистика без посредников".

Аркадий БАБЧЕНКО