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Принцеса Діана незадовго до смерті збиралася разом із синами переїхати в США, — ЗМІ

  28   0 02.09.2021, 19:04 | Новости, Мир
Принцеса Діана незадовго до смерті збиралася разом із синами переїхати в США, — ЗМІ

Фото: Getty Images Принцеса Діана із синами Гаррі та Вільямом

Принцеса Уельська після розлучення з принцом Чарльзом у 1996 році серйозно задумалася про те, щоб разом зі своїми синами Вільямом і Гаррі полетіти в США і почати там життя та кар'єру з чистого аркуша.

Про це виданню Daily Mail розповів її колишній тренер з вокалу Стюарт Пірс, який працював з нею з 1995 року до самої її загибелі в 1997-му, інформує Фокус.

На 24-ту річницю смерті народної принцеси 68-річний Пірс, який був довіреною особою матері спадкоємців британського престолу, уперше порушив мовчання і поділився планами Діани про її переїзд до Каліфорнії. У цьому кроці вона бачила ключ до роботи над своєю екранною кар'єрою і мріяла зайнятися виробництвом документальних фільмів про благодійність.

"Вона планувала провести багато часу в Голлівуді. Діана дійсно почала досліджувати свої творчі здібності", - додало джерело. За його словами, принцеса консультувалася з топ-менеджерами та агентами "фабрики мрій", обговорюючи свої ідеї, і збиралася розділити фільми про благодійність на три напрямки, які б потім втілилися у великих проектах.

Танець принцеси Діани і голлівудського актора Джона Траволти, листопад 1991 року. Фото: Getty Images

Пірс упевнений, що якби Діана була жива, вона досягла б успіху:

"Я знаю, що хто б не працював разом з нею, це був би чудовий продукт, який претендує на нагороди. У цьому немає ніяких сумнівів. Вона вся була сповнена творчих планів і готовності їх реалізовувати".

Колишній тренер принцеси підкреслює: вона відмінно комунікувала з людьми, що дуже важливо для Голлівуду.

"Одна з речей, яку вона могла зробити, - це відразу взятися за проект, який озвучила. Очевидно, її репутація говорила за неї. Вона завжди робила перший крок ... Спілкування завжди було повністю відкритим. Їй було дуже легко встановити контакт з відомими артистами", - згадує він.

За словами Пірса, Діана подружилася з оскароносним британським продюсером лордом Девідом Путтнемом ("Поля смерті", "Опівнічний експрес" і "Мемфіс Белль"), який допоміг їй зав'язати контакти в Голлівуді. Зустрітися з цими людьми вона збиралася восени 1997 року, проте не встигла. Діана загинула 31 серпня в результаті ДТП.

У цьому році Діані виповнилося б 60 років. У день її народження в затонулому саду Кенсінгтонського палацу з'явилася її скульптура.

Фокус

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