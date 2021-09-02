В Британии выпустили на свободу убийцу детей, которого первым осудили по ДНК-доказательствам

В Великобритании выпустили на свободу известного преступника Колина Пичфорка, осужденного за два изнасилования и убийства детей в 1980-х. Мужчина был первым в Соединенном Королевстве осужденным, против которого использовали ДНК-доказательства.

Этот факт подтвердило Министерство юстиции, передает ВВС.

Известно, что 61-летний Пичфорк останется под присмотром до конца своей жизни.

За решетку он попал в 1988 году за изнасилование и убийство 15-летних Линды Манн и Доун Эшворт. С первым ребенком мужчина расправился в ноябре 1983 года, а со вторым три года спустя. Обе жертвы были изнасилованы и задушены.

В июне Комиссия по условно-досрочному освобождению пришла к выводу, что Пичфорка можно освободить. По мнению экспертов, опасности обществу убийца больше не представляет. Комиссия также отклонила апелляцию министра юстиции Роберта Бакленда.

При этом ранее осужденному дважды отказывали в условно-досрочном освобождении - в 2016 и 2018 годах.

"Если он нарушит условия, ему грозит немедленное возвращение в тюрьму", - заявили в Минюсте Великобритании.

Журналисты напомнили, что преступника долго разыскивали и поймали после беспрецедентного массового обследования 5000 мужчин с использованием новаторской по тем временам технологии анализа ДНК.

Пичфорк в суде признал себя виновным в обоих убийствах и в январе 1988 года был приговорен к пожизненному заключению.

Обозреватель