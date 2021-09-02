Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

В Британии выпустили на свободу убийцу детей, которого первым осудили по ДНК-доказательствам

16:01

Кочетков: Почему побеждают наши паралимпийцы

15:01

Двенадцатая буква алфавита. ВОЗ начала отслеживать новый штамм коронавируса Мю

13:58

Убедить Байдена что-то поменять в вопросах диалога с РФ или Северного потока-2 Зеленскому не удалось – Илия Куса

13:02

Джеймс Бонд повертається! Вийшов фінальний трейлер стрічки "007: Не час помирати"

12:04

Принц Гаррі розкритикував противників вакцинації на церемонії вручення нагород GQ

10:59

Турция возведет свой "Пентагон" в форме полумесяца

10:00

Небоженко: На подиум "добровольно-принудительного" налогового декларирования должны выйти все без исключения чиновники Офиса президента

09:07

Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты

08:01

З 1 жовтня українці сплачуватимуть за електроенергію за новими тарифами: як зміниться платіжка

07:03

Выборы в Германии могут заставить Меркель остаться – СМИ

06:05

Россия и Китай наблюдают за отступающими США – The Wall Street Journal

04:02

Байден та Зеленський назвали головні теми їхньої зустрічі

20:01

Вчені розповіли, з чим було пов'язане одне з найшвидших потеплінь історії Землі

19:10

Запуск "Nord Stream 2" ще можна й потрібно зупинити – Вітренко

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

В Британии выпустили на свободу убийцу детей, которого первым осудили по ДНК-доказательствам

  4   0 02.09.2021, 17:00 | Новости, Мир
В Британии выпустили на свободу убийцу детей, которого первым осудили по ДНК-доказательствам

В Великобритании выпустили на свободу известного преступника Колина Пичфорка, осужденного за два изнасилования и убийства детей в 1980-х. Мужчина был первым в Соединенном Королевстве осужденным, против которого использовали ДНК-доказательства.

Этот факт подтвердило Министерство юстиции, передает ВВС.

Известно, что 61-летний Пичфорк останется под присмотром до конца своей жизни.

За решетку он попал в 1988 году за изнасилование и убийство 15-летних Линды Манн и Доун Эшворт. С первым ребенком мужчина расправился в ноябре 1983 года, а со вторым три года спустя. Обе жертвы были изнасилованы и задушены.

В июне Комиссия по условно-досрочному освобождению пришла к выводу, что Пичфорка можно освободить. По мнению экспертов, опасности обществу убийца больше не представляет. Комиссия также отклонила апелляцию министра юстиции Роберта Бакленда.

При этом ранее осужденному дважды отказывали в условно-досрочном освобождении - в 2016 и 2018 годах.

"Если он нарушит условия, ему грозит немедленное возвращение в тюрьму", - заявили в Минюсте Великобритании.

Журналисты напомнили, что преступника долго разыскивали и поймали после беспрецедентного массового обследования 5000 мужчин с использованием новаторской по тем временам технологии анализа ДНК.

Пичфорк в суде признал себя виновным в обоих убийствах и в январе 1988 года был приговорен к пожизненному заключению.

Обозреватель

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (30)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]