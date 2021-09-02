Кочетков: Почему побеждают наши паралимпийцы

Украинские паралимпийцы на церемонии проводов национальной сборной Украины на XVI летние Паралимпийские игры

На Паралимпиаде Украина выступает суперуспешно: с 67 медалями занимает 5 место в общем зачете. Напомню, что на обычной Олимпиаде Украина с 19 медалями заняла лишь 44 место.

Разница очевидная. Отдельно отмечу, что паралимпийцы из Харькова завоевали уже 12 медалей - весомый вклад в общую копилку, пишет в своем блоге Александр Кочетков.

Почему наши паралимпийцы выступают настолько лучше обычных спортсменов? И почему настолько сильны именно паралимпийцы-харьковчане?

Со спортом больших достижений все очевидно: он нуждается в больших финансовых вливаниях, в перспективных фармакологических и медицинских разработках, в современных тренировочных комплексах, оборудовании и т.д. Иначе победных результатов не будет. Но со всем этим в Украине сложности.

В то же время для подготовки паралимпийцев на первом месте идут морально-волевые качества спортсмена, и в этом украинцы - одни из сильнейших в мире.

А успешность паралимпийцев именно из Харькова, полагаю, связана с тем, что этот город очень дружелюбен к людям с особыми потребностями.

Пандусы к подъездам там сделаны не для проформы, а чтобы человек на коляске мог легко по ним подняться или спуститься. Если водитель видит на остановке человека на коляске, то он обязательно подъедет поближе к бордюру, опустит площадку и поможет такому пассажиру заехать в салон. Ведь у него есть четкая инструкция, за выполнением которой следят. И еще множество подобных примеров.

Потому что прежний успешный руководитель Харькова Геннадий Кернес волею трагической судьбы сам оказался на инвалидной коляске. И поэтому относился к проблемам людей с особыми потребностями не формально, а по-настоящему ответственно. А нынешняя мэрия продолжает эту линию.

На Паралимпиаде наши герои демонстрируют, что нет ничего невозможного для людей, видящих цель и готовых к ней двигаться. Вот только «болеть» за них надо не только на крупных соревнованиях, но и постоянно, в повседневной жизни. Как это научились делать в том же Харькове.

Александр КОЧЕТКОВ