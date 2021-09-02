Турция возведет свой "Пентагон" в форме полумесяца

Уже в 2023 году в Турции появится собственный "Пентагон" в виде полумесяца и звезды. Об этом в Twitter рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Корреспондент.

Он отметил, что военный комплекс будет находиться в Анкаре и носить название Ay Yıldız, что на турецком языке означает "Полумесяц и звезда". В новых зданиях планируют разместить Министерство обороны, Генеральный штаб и командования всех видов войск.

По размерам будет превышать американский Пентагон приблизительно на 30%. Площадь военно-административного комплекса будет составлять больше 890 тысяч метров квадратных и в нем смогут работать около 15 тысяч сотрудников.

Здание в форме звезды будет расположено на центральном въезде в город, его будут использовать в качестве выставки. Здание в форме полумесяца расположиться в центре комплекса и будет служить для различных торжественных церемоний.

Президент Эрдоган провел церемонию начала строительства комплекса и заявил, что здание будет "внушать страх врагам и доверие друзьям". Первые строительные работы по возведению здания уже стартовали.