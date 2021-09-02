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Принц Гаррі розкритикував противників вакцинації на церемонії вручення нагород GQ

  10   0 02.09.2021, 12:04 | Новости, Мир
Принц Гаррі розкритикував противників вакцинації на церемонії вручення нагород GQ

Британський принц Гаррі, який готується опублікувати свої мемуари, несподівано взяв участь у церемонії вручення нагород журналу GQ - 2021 British GQ Men of Year Awards, що відбулася в Лондоні.

Як повідомляє видання People, 36-річний онук королеви Єлизавети II, вбраний у чорний оксамитовий смокінг і краватку-метелик, знаходився у себе вдома в Каліфорнії і виступав по відеозв'язку. Гаррі презентував нагороду в номінації «Герої року». Ними стали вчені Оксфордського університету, які розробили вакцину проти коронавірусу AstraZeneca - серед них професор Сара Гілберт, доктор Кетрін Грін та інші, інформують Факти.

Принц зазначив, що для нього велика честь оголосити імена переможців. Чоловік Меган Маркл також закликав розвинені країни ділитися вакцинами з країнами третього світу.

«До тих пір, поки кожна спільнота не отримає доступ до вакцини, і поки все спільноти не будуть підключені до вірогідної інформації про вакцину, ми всі перебуваємо в небезпеці. Ми з дружиною постійно це чуємо на зустрічах з експертами по вакцинах, керівниками підприємств, захисниками громадських інтересів і світовими лідерами», - сказав він.

Гаррі розкритикував противників вакцинації, а також дезінформацію, що стосується щеплень і поширюється у ЗМІ та соцмережах.

Факти


 

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