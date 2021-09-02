Небоженко: На подиум "добровольно-принудительного" налогового декларирования должны выйти все без исключения чиновники Офиса президента

"С первого сентября 2021 года в Украине началась причудливая реформа - добровольное декларирование гражданами доходов и накопленных богатств. Но для того, чтобы она прошла успешно нужны несколько условий. Любую реформу «реформаторы» должны начинать с себя, а не с других и тем более не с самых социально незащищенных групп населения. Реформаторы должны показать пример другим. Тогда реформа действительно получится. Если «рыба не гниет с головы», а чувствует себя хорошо, то она быстро избавляется от недостатков и тяжелых болезней и живет весело и долго", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

"Поэтому первыми, кто должен быть подвергнут «добровольно -принудительной» процедуре налоговой декларации личных богатств или бедности, должны быть сами налоговики. Как пионеры реформ он могут рассчитывать на щадящую амнистию раньше других и поддержку общества. Как только украинское общество и ее президент убедятся ,что налоговики чище и лучше других реформу можно смело продолжать.

Вторыми на подиум «добровольно-принудительного» декларирования должны выйти все без исключения чиновники Офиса президента Зеленского во главе с Ермаком и Тимошенко. Подоляка можно не трогать - он в служебной командировке.

Потом унизительную процедуру добровольно-принудительного декларирования тяжко заработанных богатств должны пройти пограничники, таможенники, пожарники, судьи и полицейские.

Если реформа пойдет успешно, то можно заставить мэров крупных городов Украины найти путь к амнистии своих богатств, не вспоминая об их коррупции.

Наконец, на амнистию должны согласиться депутаты Верховной Рады, особенно притихшие депутаты правящего большинства «Слуги народа», чье благосостояние за последние годы выросло космическими темпами. Они остро нуждаются в защите и прощении.

Олигархов трогать нельзя - они «вечные и неприкасаемые»,- они вне Закона и Реформ.

И только после этого можно начинать «щипать» мелкую буржуазию и фоповцев или пенсионеров, чья пенсия больше 5 тыс. гривен.

Но если президент Украины Зеленский начнет процесс декларирования доходов снизу социально-экономической пирамиды, а не сверху, то он ,скорее всего ,президент не этой страны и тайно мечтает не о справедливых реформах а об эмиграции.

Но скорее всего, с этой реформы ничего из этого не получится и все пойдет по-старому, ибо «рыба гниет с головы». Как не получилось с реформой олигархата Украины", - констатирует Небоженко.