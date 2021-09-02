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Джеймс Бонд повертається! Вийшов фінальний трейлер стрічки "007: Не час помирати"

  4   0 02.09.2021, 13:02 | Новости, Видео, Культура
Джеймс Бонд повертається! Вийшов фінальний трейлер стрічки "007: Не час помирати"

Деніел Крейґ у двадцять п'ятому фільмі про найвідомішого суперагента світу. Короткочасний спокій Бонда перериває нове термінове завдання, де ставки знову надто високі. Суперагент кидає виклик найвпливовішим гравцям злочинного світу, проливає світло на хитросплетені інтриги і викриває підступні змови, пише UAINFO.org.

Режисер: КЕРІ ФУКУНАГА (серіал «Справжній детектив»).

У ролях: ДЕНІЕЛ КРЕЙҐ («Казино «Рояль», «Координати «Скайфолл», «007: Спектр»); РАМІ МАЛЕК («Богемна рапсодія»), ЛЕА СЕЙДУ («Готель «Гранд Будапешт»), РЕФ ФАЙНС («Список Шиндлера», «Англійський пацієнт»).

Старт в Україні: 30.09.2021

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