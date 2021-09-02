Россия и Китай наблюдают за отступающими США – The Wall Street Journal

Отступление Америки из Афганистана заканчивается трагически, и это имеет масштабные стратегические последствия. Одно из главных заблуждений, лежащее в основе мантры о «прекращении бесконечных войн», заключалось в том, что вывод войск затронет только Афганистан.

Джон Болтон для The Wall Street Journal, информирует UAINFO.org.

Напротив, уход представляет собой серьезную и вызывающую глубокое сожаление стратегическую реорганизацию для США. Китай и Россия, наши главные глобальные противники, уже пытаются пожать плоды.

Они и многие другие судят об уходе из Афганистана не только по его прямым последствиям для глобальных террористических угроз, но и по тому, что это говорит об американских целях, возможностях и решительности во всем мире.

В ближайшей перспективе, отвечая как на угрозы, так и на возможности, исходящие из Афганистана, Китай будет стремиться усилить свое и без того значительное влияние в Пакистане; Россия сделает то же самое в бывших советских республиках Средней Азии; и обе страны будут расширять свои ближневосточные инициативы, зачастую вместе с Ираном. Свидетельств того, что Белый дом готов ответить на любую из этих угроз, немного.

В более долгосрочной перспективе Пекин и Москва будут наслаждаться естественным разделением труда, угрожая Америке и ее союзникам на трех различных аренах: Китай на длинной дуге своей периферии от Японии через Юго-Восточную Азию до Индии и Пакистана; Россия — в Восточной и Центральной Европе; и российско-ирано-китайское entente cordiale — на Ближнем Востоке.

«Владимира Путина, несомненно, воодушевило то, что на июньском саммите он увидел слабого, сникающего президента США (…). Последующие капитуляции Байдена по «Северному потоку-2″ и Афганистану теперь наверняка вызывают у Путина широкую улыбку. Он будет действовать агрессивно в Центральной Азии, чтобы остановить любой возрождающийся исламский терроризм, но его долгосрочной целью будут европейские соседи России», — считает Джон Болтон.

Путин видит беспорядок в Европе, которая опасается возобновления эндемического конфликта, в основном потому, что она боится того, что Америка будет колебаться и даже существенно отойдет от мировых дел.

Хотя президенты Трамп и Байден не являют собой тенденцию — первый был отклонением; второй — просто типичный демократ — тот факт, что Байден не предупредил союзников по Организации Североатлантического договора об уходе из Афганистана, подорвал и без того слабый уровень доверия.

Неизбежные призывы к усилению «европейской» военно-политической роли ждет судьба предыдущих усилий. Европейский Союз никогда не сможет стать глобальным геостратегическим игроком, потому что он обычно использует больше риторики, чем ресурсов.

США должны работать с суб-НАТОвскими коалициями, в основном, с представителями Центральной и Восточной Европы, и находящимися под угрозой странами, не входящим в НАТО, чтобы противостоять имперским инстинктам Путина. Наша расстановка сил в Европе может быть скорректирована соответственно.

На Ближнем Востоке Иран является предпочитаемым поставщиком нефти для Китая и партнером России в поддержке сирийского Башара Асада. Для Пекина и Москвы Тегеран является суррогатом работы по дестабилизации и каналом для расширения их влияния во всем регионе, что недавно продемонстрировало соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.

Эр-Рияд страхуется от неодобрения США и возможного сближения с Тегераном в стиле Обамы. Арабы Персидского залива опасаются, что вывод американских войск из Афганистана может предвещать то же самое в Ираке или даже вывод сил с крупных военно-воздушных и военно-морских баз США в их странах. Кто бы не стал подстраховываться?

Вашингтону следует категорически не присоединяться к ядерной сделке с Ираном 2015 года. Эта часть проста, хотя администрация Байдена все еще не понимает ее. Ключ заключается в признании того, что цели Ирана в корне противоречат целям Америки, Израиля и большей части арабского мира. Только смена правительства Тегерана дает шанс уменьшить угрозы во всем регионе, а это последнее, чего хотят Китай и Россия.

К сожалению для тех, кто считает, что уход из Афганистана был разовым решением с ограниченными последствиями, мир намного сложнее. Результаты уже глубоко отрицательны, и Китай и Россия вкладываются в то, чтобы сделать их еще хуже. Для нас же.