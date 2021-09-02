Выборы в Германии могут заставить Меркель остаться – СМИ

Читать сейчас немецкие газеты довольно увлекательно. Не потому, что немецкие журналисты забавнее пишут о политике, чем шведские, а потому, что они в шоке от избирательных кампаний, которые сейчас идут полным ходом.

Об этом пишет шведская газета svd.se, информирует UAINFO.org.

Дело вот в чем: после 16 лет на посту канцлера Ангела Меркель, по-прежнему столь же популярная, 26 сентября уйдет в отставку. За право стать ее преемником конкурируют три относительно равносильных кандидата. Но у каждого есть свои проблемы, лишающие их симпатии избирателей.

Что больше всего удивляет журналистов, так это то, что, пожалуй, самый унылый кандидат министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) — или «Шольцомат», как его язвительно прозвали за роботоподобное поведение, — в итоге оказался фаворитом избирателей.

Это случилось не потому, что личность Шольца внезапно изменилась, а потому, что люди просто выбирают меньшее из зол.

По результатам исследования Der Spiegel, 29% респондентов ответили, что проголосовали бы за социал-демократа Олафа Шольца, если бы это были выборы одного конкретного человека, как, например, на выборах президента в США. 17% проголосовали бы за кандидата от партии «Зеленых» Анналену Бербок (Annalena Baerbock) и лишь какие-то жалкие 14% — за Армина Лашета из партии Ангелы Меркель ХДС.

Популярнее всего оказался вариант ответа «никто из вышеперечисленных» — его предпочли целых 40% опрошенных.

Другое исследование демонстрирует, что 70% избирателей ХДС с удовольствием сменили бы Лашета на другого кандидата, хотя до дня выборов и осталось всего четыре недели.

Это настоящая катастрофа для христианских демократов, которые были у власти в Германии со времен Второй мировой войны практически без перерывов. Худший в истории результат был у партии в 1949 году с легендарным канцлером Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer). Тогда ХДС набрала 31% голосов.

При Армине Лашете христианские демократы застряли где-то в районе 22%. Примерно столько же или, согласно одному из исследований, даже больше набирает СПДГ. Некоторые немецкие СМИ утверждают, что партию «воскресили из мертвых», ведь в годы в роли партнера Меркель по коалиции с ней практически никто не считался.

Эти цифры означают проблемы и в более глобальном смысле. «Зеленые» дышат в затылок двум другим партиям, забирая 17-18% голосов, а значит, трем примерно одинаковым по размеру партиям окажется крайне трудно сформировать правительство, если все так и будет.

В нынешней ситуации недостаточно будет отдать власть двум партиям. В отличие от Швеции, в Германии предпочитают правительства большинства, и до сих пор страной еще ни разу не правила коалиция из трех партий.

Но какие три партии это будут? Ответ далеко не очевиден, альтернатив несколько. Вероятнее всего, «Зеленые» станут своего рода «делателями королей». Но кому они помогут прийти к власти — канцлеру справа или канцлеру слева? И кого из партий поменьше возьмут с собой в лодку?

Вот почему многое указывает на то, что Ангеле Меркель придется остаться на своем посту до тех пор, пока все эти сложные вопросы не решатся, а это может потребовать немалого времени.

После выборов в сентябре 2017 года переговоры настолько затянулись, что «новое» правительство Меркель смогло приступить к работе только в середине марта следующего года. А ведь тогда Ангела Меркель была очевидным победителем — она набрала 32,9%.

В тот раз ситуация была не настолько неопределенной. Мир рассчитывал, что Меркель останется, и к ней по-прежнему очень прислушивались в Брюсселе.

Сейчас будет не так. Пусть Ангела Меркель и самый опытный политик в Европе, нет никаких гарантий, что ее слово будет что-то значить, когда к власти придет новое немецкое правительство. Из-за ослабленной Германии затормозится все европейское сотрудничество.

А предстоящие следующей весной президентские выборы во Франции еще больше усиливают неуверенность в завтрашнем дне.

Но вернемся к немецкой предвыборной кампании и министру финансов Олафу Шольцу. Еще одно объяснение его внезапной популярности, возможно, заключается в том, что он изо всех сил старается подражать Меркель.

На обложке Süddeutsche Zeitung Шольц позирует, сложив руки перед животом. Большинство немцев связывают этот жест с одним-единственным человеком — Меркель.

А большая фотография Шольца на всю страницу подписана словами Er kann Kanzlerin — это игра слов с использованием женского рода слова «канцлер» и намека, что «он может» стать ее преемником.

Не исключено, что так и будет. Но в ходе этой предвыборной компании может случиться все, что угодно.