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Байден та Зеленський назвали головні теми їхньої зустрічі

  7   0 02.09.2021, 04:02 | Новости, Политика
Байден та Зеленський назвали головні теми їхньої зустрічі

За словами Зеленського, на зустрічі пріоритетними для обговорення були безпекові питання.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський прокоментували результати своєї зустрічі у Білому домі.

Про це глава Білого дому написав у Twitter, інформує UAINFO.org.

"Під час своєї сьогоднішньої зустрічі з президентом Зеленським я підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей", - зазначив Байден.

В свою чергу Володимир Зеленський повідомив, що було головним на зустрічі з Байденом.

"На зустрічі з Джо Байденом пріоритет – безпекові питання. Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи. Передали президентові США список із майже 450 утримуваних українців, щоб разом домагатися їхнього звільнення", – написав він.

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