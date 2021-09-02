З 1 жовтня українці сплачуватимуть за електроенергію за новими тарифами: як зміниться платіжка

Для 20% споживачів тарифи на електроенергію залишаться без змін.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що з 1 жовтня вартість електроенергії для 80% населення зменшиться.
Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує UAINFO.org.
"Починаючи з 1 жовтня, 80% українських домогосподарств платитимуть менше за електроенергію, оскільки минулого місяця уряд знизив відповідні тарифи", - сказав він.
При цьому, за словами прем'єра, для решти 20% споживачів тарифи на електроенергію залишаться без змін.