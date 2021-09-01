Вчені розповіли, з чим було пов'язане одне з найшвидших потеплінь історії Землі

Вчені зафіксували підвищення рівня ртуті на початку потепління 55 мільйонів років тому novostynauki.com

Група вчених під керівництвом дослідників з Університету Ексетера з'ясувала, що стало причиною одного з найшвидших потеплінь в історії Землі. Ця подія тривала близько 150 тисяч років і супроводжувалася значними підвищеннями температури, повідомляє Phys.org.

Попередні дослідження показали, що вулканічна активність призвела до збільшення викидів вуглецю. У ході ж нового дослідження вчені зафіксували значне підвищення вмісту ртуті, яке також могло бути пов'язано з виверженнями вулканів, інформує ZN.UA.



У ході дослідження вчені вивчили зразки, взяті в Північному морі. Вони показали значне підвищення вмісту ртуті безпосередньо перед і на самому початку потепління. Дослідники також з'ясували, що принаймні ще один резервуар вуглекислого газу став причиною викиду значної кількості парникових газів у процесі потепління.

Вчені вважають, що вулкани могли породити тисячі гідротермальних джерел, які викидали в атмосферу гази з надр Землі. Крім того, можливим джерелом викидів парникових газів могло бути танення вічної мерзлоти і гідратів метану на морському дні, яке викликало початкове вулканічне потепління.

ZN.UA